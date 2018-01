Vera Luque no se acuerda del estribillo de 'Los Cristovive'

"Como me preguntes por una copla vamos listos..." Antes siquiera de acomodarse en su asiento de concursante, el chirigotero José Antonio Vera Luque nos prevenía de su talón de Aquiles. Diario del Carnaval, que ya algo se olía, quiso poner en el aprieto al autor de 'No tengo el congo pa farolillos', un adversario legendario en estos concursos nuestros. Pero este año lo conseguimos. ¡Vera Luque falló una!

Así, la única pregunta que el carnavalero no pudo contestar del cuestionario Háblame de ti fue la referente al estribillo de su chirigota de 2001 'Los Cristovive'. "Por fin le cogimos un año", celebramos el triunfo. "Ea, pues voy a meterlo en la antología para que no se me olvide más", reía.