Venta ambulante de risas

Los chirigoteros sevillanos del Bizcocho -Antonio Álvarez- llegan este año con una carga bien distinta. Se despiden de la memorable caja de 'Manue' -lo hicieron en la presentación de su repertorio- para echarse a los hombros una bolsa gigante llena de artículos para vender en la playa. Pelotas de goma, flamencos, flotadores, toallas, gafas de sol.. no le falta un detalle a los integrantes de 'No te quemes todavía', que representan a los típicos de vendedores ambulantes africanos que, a pie de playa, te sirven un arsenal de avalorios, complementos y coplas que garantizan las risas.

Éste es sin duda el principal objetivo comercial, el que tienen que lanzar a su público objetivo, el acalorado respetable del Falla: "Venimos a demostrar que no fue casualidad", explica Antonio Álvarez, el Bizcocho.

Narra que este año ya no tienen personaje estrella porque ellos son el personaje. "Mira lo que hago", dice otro integrante haciendo gala de su dominio de la flauta. "¿Ves?, somos personajes", ríe el Bizcocho.

Su rostro ya se ha transformado de la mano de las profesionales de Nazel' s Make up. Brazos en alto, los van caracterizando cuidadosamente de hombres de color, completando exitosamente su misión con la ubicación deuna prótesis que les ensancha la nariz, "a ver si me acostumbro", dice algo incómodo aún.

Pero por mucho que transformen sus facciones, sus sonrisas permanecen intactas en sus rostros, no hay maquillaje que las borre. El motivo es más que evidente. "Lo que vivimos el pasado Concurso y todo el Carnaval ha sido impresionante, hemos tenidos más de 80 bolos, pero nosotros lo hemos tomado como siempre". Siguen ensayando como antes, en San José de la Rinconada (Sevilla), aislados de todo este éxito que se les vino encima el pasado año. Y junto a ellos, Chicho, excomponente de la chirigota del Canijo. "Yo hago lo que hacía el Canijo, pero a la inversa, voy a ensayar hasta Sevilla", explica. "Pero ellos se toman el Carnaval de otra manera, ensayan menos días y siguen igual que el año pasado pese al éxito que tuvieron y esa es la esencia", asevera el chirigotero, que el pasado año se lo tomó sabático por cuestiones laborales.

Chicho habla mientras el equipo de Achicarte le coloca los soportes flexibles que han realizado con todo tipo de complementos playeros sobre sus espaldas. A él le ha tocado el flotador de moda de flamenco, el de donuts, alguna pelota de playa, toallas, sombreros, collares... bueno digamos que un surtidito. "Pero no pesa", apunta una de las trabajadoras de Achicarte, "una vez se sujete al cuerpo irán bien", describe mientras trata de compactar todos los artículos para que no abulten mucho.

Una de las últimas en vestirse es Alba, la única componente femenina, la que el pasado año lloró con el pasodoble que le cantaron sus compañeros sin sospecharlo; a la que bautizaron en la Caleta con David Palomar y Milian Oneto como testigos, la que una vez más regresa al Falla con un poco de nervios, no lo niega. "Hemos generado expectativas y lo hemos notado cuando hemos llegado aquí, porque el resto del año estamos en Sevilla, aislados de todo esto. Pero este año es distinto". Asevera que son muchas las llamadas recibidas de amigos, aficionados, colectivos "que me han tomado como referente. No tengo palabras". Pero ya saldrán, porque no le queda otra que vender su arsenal de playa y risas.