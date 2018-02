Vamos a chillar más bajito

ANTES se cantaba sin un reglamento que impusiera interpretar todos lo mismo. De esta manera había agrupaciones que acababan el repertorio en el escenario porque el público les exigía una copla más y otra y otra. Cuando se acababa la función, la gente se iba tarareando las músicas de esa noche. Y no solo por haberlas oído repetidamente, sino porque las melodías eran más sencillas. Las músicas de entonces eran tan sencillas que fueron el vehículo perfecto para llevar una buena letra hasta el oído del oyente.Ahora con los nuevos tiempos y el vanguardismo poeticomusical de algunos alocados autores, cuando después de oír los dos pasodobles correspondientes dices que no te has enterado de nada, te responden: “es que tienes que escucharlo por lo menos tres veces”. ¿Perdona? ¿Me he gastado 30 euros y no me he enterado? ¿Cuánto hay que gastarse?

A modo de anécdota, estaba un servidor en el Falla viendo una comparsa, al lado mío una chavala se partía las manos aplaudiendo. Y le pregunto ¿Qué han dicho al final? Y me contesta: “A no sé, pero tiene que ser un bastinazo”.

Me van a perdonar pero no lo entiendo. Sinceramente pienso al respecto que las escolleras de la Caleta fueron diseñadas por las olas y el mar de leva de nuestras aguas. De esa forma, y de un estilo totalmente barroco fueron creadas para el disfrute de animales de todo tipo. Y yo incluso diría que más rococó que barroco. ¿Pero una copla de carnaval? Por favor, que esto es más sencillo. Precisamente esa es la dificultad, hacerlo sencillo. Cada uno marca o le marcan su estilo y se respeta el de cada cual, pero han de entender que las músicas y letras de carnaval nacieron para que se hicieran populares por el mensaje directo que llevaban y que complacían al pueblo. ¿O vamos a tener que leer al antropólogo Caro Baroja para entender una letra?

Aparte de música y letra, está la forma de cantar que algunos grupos incluso parecen que no quieren que te enteres de lo que dicen. Uno por arribita, otro por arribita del que está arribita, y venga grito y vengan alaridos. Total un gallinero cuando entra un zorro. ¿Y a estos en que modalidad los encuadramos? Porque lo otro se hizo porque a dios le dio la gana y a su divino capricho, y a eso se le llamaba comparsa. ¿Qué son ahora?No.