"Todavía esperamos a Bienvenido aunque sea para salir en la calle"

-¿qué carnavalero merece una calle?

--Eduardo Delgado, porque es un autor muy reconocido de principios de siglo que, además, ha dejado una saga evidente. A los Brihuega no le viene sólo por el abuelo paterno, también por el materno. Dicen que cuando a Paco Alba le pedían un cuplé gracioso él decía: "Lo que queréis es un cuplé de Eduardo Delgado".

-¿Cómo lleva no salir en la calle con su comparsa?

-Muy mal, lo voy a echar mucho de menos porque la vivimos intensamente. Ahora mismo no me ubico, pero bueno, seguro que luego encuentro la manera de disfrutar de las callejeras, que también me apetece y hace tiempo que no lo hago.

-¿Es más satisfactorio que cantar en el Falla?

-No sabría qué elegir. Si pienso en el teatro sin la calle, lo llevaría mal, pero si pienso que no hay teatro pero al menos hay calle, me quedaría tranquila.

-Definitivamente, ¿Jesús Bienvenido no saca ni la callejera, no?

-De momento no, aunque todo puede ser. En julio nos dijo que quería descansar por si queríamos salir en otros grupos. Pero todos hemos aguantado el tirón, algo que me parece súper bonito. Dice que ya va tarde, pero todavía lo esperamos (ríe) aunque sea para salir en la calle. Todavía le damos la lata.

-Este año vive el Concurso además desde el palco de la Ser. ¿Se ve de calle quién va a pasar?

-Está siendo una experiencia también muy bonita porque el directo es precioso, me está encantando. Y sí, de momento se ve de calle quién pasa.

-¿En qué calle jugaba al elástico o al coger?

-En la plazoleta de la barriada de Sacramento, pues nací en Cádiz pero me crié en San Fernando. Pero mis carnavales han sido en San Quintín con Jesús y Miguel Palacio con Carlos Mera, con Salvi... Ahora que me he encontrado con ellos en grupos punteros ha sido muy chulo.