Tino Tovar: "No sé si volveré. No me conozco ni yo"

El Falla vivió anoche un momento de esos imborrables en la memoria del aficionado. Uno de los grandes autores de la comparsa, Tino Tovar, firmó un brillante debut de la comparsa 'Tic tac, tic tac', con sorpresa final.

Al final del popurrí anunció que se tomaba un tiempo, "no sé cuánto, no sé si volveré. No me conozco ni yo", decía, emocionado, tras la actuación del grupo. Entre abrazos y besos, corroboraba lo que sobre las tablas acababa de cantar la comparsa, con ovación del público incluida. "Llevo muchos años en esto y necesito tomarme un descanso, como dice la propia cuarteta del popurrí, saber qué es lo que necesito". Y el tiempo ya dirá.