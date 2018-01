Tiempos de guasa

Uno sabe cuando sale del escenario si lo que ha hecho ha merecido la pena o se ha quedado corto en comparación con lo esperado. En el caso de los coristas de 'Tiempos modernos', la sensación se resumía en algo muy importante: el salto de calidad. El coro de Procopio, Fran Oliveros, García Argüez y Tino Tovar gustó mucho en una noche que esperaba al Selu. Procopio al fin pudo acercarse al Falla, después de haber anunciado en su Facebook que no iba a poder estar a causa de una fuerte gripe. De paisano, se mostraba exultante al término de la actuación. Iban con él coristas veteranos como Pepe Cervantes y Javi Bancalero. Y mucha juventud. La mezcla ha dado resultado.

En camerinos esperaba nada más y nada menos que Selu Trump, el mandamás americano rodeado de dirigentes mundiales. Contaba su esfuerzo por parecerse lo más posible al rubio presidente. "Me estaba cuidando y hace un mes me he empezado a descuidar para ir al tipo. No quería perder la cara de boba que tiene Trump", decía. 'Grupo de guasa' se encaminaba al escenario en medio de grandes medidas de seguridad. La seguridad del que se sabe esperado.