Téllez: "Tengo una sensación como de alivio. Es muy raro"

“Con una sensación como de alivio”, "sereno". Así se siente en el Teatro Falla esta noche Juan José Téllez, presidente el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del año pasado y que se disponía a disfrutar de las agrupaciones de hoy sin tener que preocuparse de si son aptas o no aptas más allá que en su propia clasificación personal. “Es muy raro”, confesaba el periodista poco después de entrar al coliseo para vivir la noche como un aficionado más.

Del su papel como presidente de los jueces del COAC 2017, resalta que fue “una experiencia maravillosa”. “Una especie de Gran Hermano de 31 días y en el que descubrí a una agrupación fantástica que es el propio jurado”.

Téllez opta por no dar ningún consejo al jurado de este año. “Cada año es diferente, las agrupaciones son distintas”, decía. Lo que sí tiene claro es que “hay cosas que se tienen que hacer sólo una vez en la vida y ser jurado es una de ellas. “La adolescencia no conviene repetirla, y ser jurado tampoco. Creo que hay ir con una cierta inocencia, que pierdes si ya lo has vivido una vez”.

La noche ha empezado por el coro de Chiclana, 'Coro de mil colores', de Antonio García, el Alemania. El cuarteto del Gago, 'Lo mismo nos vemos en Elcano, que en clases de piano' es la agrupación cabeza de serie de esta sesión.