"Sólo cambiaría la fórmula para calcular los puntos"

El presidente del Jurado, Jesús Monje, es consciente de que el sistema de puntuación, el de apto y no apto, ha inquietado a los aficionados, y aclara que "después de cada actuación anotábamos cada uno impresiones y luego argumentábamos los cinco, hasta establecer si era apta o no apta". Como ya dijo al principio de Concurso "la palabra apta nunca nos ha gustado y lo cierto es que no la hemos usado, sino que tratábamos a las agrupaciones como clasificadas y no clasificadas". En este sentido considera que muchas agrupaciones pese a no ser clasificadas, eran aptas, "algo que no hemos podido dejar reflejado de ninguna manera". Pero dejando a un lado la propia nominación que cambiaría por "clasificado y no clasificado", lo cierto es que el sistema sí que le ha gustado, aunque sabe que "a los compañeros que se han quedado a las puertas de cuartos les hubiera gustado saber cómo quedaron". Sí que cambiaría la fórmula para calcular los puntos, que considera "demasiado complicado", por lo que establecería "unos criterios más sencillos". No obstante, defiende el sistema que se planteó al inicio de puntuar la letra, al igual que la música y la afinación, "pues que permite que los grupos que lo hacen todo bien salgan ganando. Esto impide que gane alguien desafinando, como ha ocurrido otros años, pero es más complicado de evaluar".

Como presidente del Jurado sí que le hubiera gustado elegir al resto de vocales como se hacía antes "pues, a priori, hubiera llamado a gente muy de mi confianza. Pero con el tiempo nos hemos conocido y ha resultado ser un equipo maravilloso. Estudié mucho a quién elegir, no fue fácil y ha sido cómodo". No tiene más que añadir que "ojalá hubiéramos podido dar más de un premio, sobre todo en la modalidad de comparsa y coro, que ha habido más calidad". En otras como la chirigota "ha habido quizás menos que otros años, por eso también nos ha resultado complicado, porque eran ocho o nueve".