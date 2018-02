Silencio oficial de Romay y el alcalde

Ayer, ni el alcalde, José María González, presente en la entrega de premios del concurso de coplas organizado por Unicaja, ni la propia María Romay quisieron hacer declaraciones tras conocerse la rectificación realizada por Faly Pastrana. De momento, y al cierre de esta edición, la intención de la edil de Fiestas de interponer una denuncia contra el autor de coros por calumnias, injurias y delitos de odio seguía adelante, y fuentes municipales señalaban que este hecho se iba a producir en los próximos días. Quien sí valoró, en la mañana de ayer, lo sucedido fue la edil de Asuntos Sociales y Presidencia, Ana Fernández, compañera de bancada de María Romay.

“Quería manifestar el apoyo absoluto a mi compañera María Romay por un hecho que nos parece muy surrealista. Está recibiendo un ataque misógino, machista, por ir vestida de estatua en la final del Concurso del Falla. Nos parece absolutamente surrealista y, desde luego, creemos que esto no se puede consentir”. Respecto a la denuncia, afirmó que “tampoco creemos que se pueda consentir que un corista, un representante de un coro, en mitad de una pataleta por no haber conseguido el primer premio esté denunciando lo que ha denunciado. Está acusando a nuestra concejala de otorgar, o de fomentar, el que se dieran premios de manera directa, de influir directamente en el jurado y entendemos que eso no se puede consentir. Está insultando a mi compañera en primer lugar, y está insultando a todos los miembros del jurado, a los compañeros y compañeras que han ganado los premios y creo que al propio sentir del Carnaval en toda su esencia”.

Fernández añadió que “entendemos que los términos en los que se ha dirigido a mi compañera no eran para nada los apropiados. Por supuesto, la crítica es más que justificable. Este señor, igual que cualquier otro componente de agrupación, puede hacer las críticas al procedimiento, al concurso, y a la decisión del jurado con todo el respeto. Pero entendemos que no acusando de lo que está acusando a nuestra compañera. Y desde luego, no en los términos que se está utilizando, que nos parecen absolutamente inaceptables”.Ana Fernández quiso “poner de manifiesto que, en definitiva, esto que está sufriendo la compañera es lo que sufrimos las mujeres en el día a día no sólo con disfraces sino con la ropa que utilizamos normalmente. Desgraciadamente, es así, sufrimos ese machismo en el que se nos juzga por cómo vestimos igual que por muchas otras cosas. Muchas mujeres en el anonimato en su día a día también sufren que se les valore o se les juzgue en base a cómo deben estar o no vestidas”.

Hablando en plural, como en nombre del equipo de Gobierno, apuntó que “insistimos, creemos que de lo que se ha acusado es muy grave. No se pueden verter estas acusaciones a la ligera. No ponemos en duda que este representante opine en el Carnaval, sino sobre una acusación que nos parece muy seria”.