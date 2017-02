Silencio para un maestro

El silencio reinó ayer en el Falla en homenaje a una de las voces que contribuyeron a escribir su leyenda. En una época en que la radio era el único medio para que los gaditanos se enteraran de lo que pasaba en el Concurso, Enrique Treviño fue sus ojos, sus oídos, sus manos. Con su voz muchos nos enamoramos de este fiesta, escuchando a escondidas en la cama con un pequeño transistor de un único auricular. Porque la pasión, cuando encuentra las velas desplegadas, no necesita mucho más. Y pasión, y el viento a favor del pueblo, nunca le ha faltado a la fiesta pagana más divina de la tierra. La voz de Treviño se quebró ayer y el Falla le honró con un minuto de silencio respetuosísimo. Un homenaje justo y necesario para un maestro de periodistas, un señor que siempre trató con respeto a los artistas que se subieron a ese mismo escenario donde Enrique, con sus cascos y su mirada interesada, los esperaba entre bambalinas.

Pero tras el silencio, con mucho más sentido que el que se guardó por David Bowie por ejemplo, que no dejó escrito en Cádiz ni un triste cuplé, se impuso otra vez la fiesta. El coro 'Los que mueren por salir con el gordo' fue el primero en romper el hielo y consiguió caldear el ambiente. Al término de la actuación, uno de sus autores, José Manuel Valdés, reconocía que estaba "contento" con la respuesta del público y que "lo hemos pasado muy bien en el escenario. Creo que el coro ha gustado".

Entre sus componentes, como figurante, estaba el Pera, ex componente de la agrupación y de chirigotas míticas del Yuyu. "Ya no estoy para esto, pero me quito el mono saliendo de figurante. Yo tengo mi chirigotita ilegal y ahí es donde me explayo. A ver si puede ser que vengamos a cantar por lo menos dos veces más", dijo entusiasmado.

Feliz estaba también ayer Agustín El Zoleta, que volviendo a sus orígenes, y tras un año de descanso, cantó ayer con la comparsa 'Los prodigiosos' de su Chiclana natal. Al término de la actuación indicó que "parece que llevo diez años sin salir en vez de uno". Reconoció que ensayar en su localidad no sólo le ahorra dinero en gasolina sino que le permita tomárselo con más calma todo. "Es otro ritmo, con otro nivel de exigencia, aunque sin renunciar a nada porque estamos preparados para todo. Ojalá podamos venir más veces".

Por otro lado, decir que ayer los porteros del Falla volvieron a impedir la entrada al teatro a dos personas que tenían entradas falsificadas. El Ayuntamiento ya ha avisado a los aficionados que no compren entradas en la reventa.