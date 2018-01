El Selu es Trump con más salero

El mundo está que arde. Trump, Kim Jong-un, Maduro, Putin, Merkel... No me digan que no es para hacer una chirigota. Algo así debió pensar Selu García Cossío cuando en verano se le torció la idea primitiva que tenía prevista para este año. "Lo vi claro", decía ayer en el bar de Salvador, frente al Oratorio de San Felipe Neri, mientras su grupo se preparaba para hacer su debut en el Falla. "Se me ocurrió la idea, el nombre, y ya sólo tenía que adjudicar a cada uno su papel. Pensé que era el momento, ahora o nunca me dije. Y aquí estamos".

En esta aventura Selu encarna a Donald Trump, que viene incluso acompañado por su esposa Melania. Jose Mari, El Niño Malet, encarnará al líder norcoreano, Kim Jong-un; el gran Padilla será Putin; Julián hará de la reina Isabel de Inglaterra... "Los instrumentos van de agentes de seguridad. Un numerito".

Con los nervios lógicos del estreno, Selu reconocía que ha quedado "muy satisfecho del resultado, creo que le he sacado a la idea todo el jugo que se le podía sacar".

Eso sí, el tipo de este año tiene poco que ver con el estilo tradicional de su chirigota, que suele fijarse en estereotipos de la propia calle para cimentar sus repertorios, cargados de teatralidad. "Quizá a lo único a lo que se parece de todo lo que he hecho es a 'Los ricos', pero esto es incluso más complejo, más complicado, porque es gente que está todo el día en los informativos, en los periódicos, que tenemos muy presentes".

Los chirigoteros de 'Grupo de guasa' necesitaron varias horas de duro trabajo para transformarse en los líderes mundiales a los que dan vida. Los tipos han sido confeccionados por Sofía, una costurera de toda solvencia, y tanto el maquillaje como la peluquería han sido obra de al empresa Pinceladas. Por lo que respecta al decorado que la chirigota lució ayer en el Falla hay que decir que fue confeccionado por el equipo que lidera Keko Trinidad, Quattro Decorados, que está realizando muchos montajes este año.

Después del pelotazo que Selu pegó hace dos carnavales con Juan, reconoce que "nos encantaría volver a pegar fuerte", sobre todo porque hasta el momento el Concurso no tiene un claro favorito en la modalidad de chirigotas, cuyo nivel está bastante parejo y no demasiado alto hasta el momento.

Al preguntarle si no teme que al igual que ha ocurrido con la chirigota 'Una corrida en tu cara' alguno de los aludidos emprenda acciones legales contra ellos por alguna crítica indicó que "como no nos ponga un requerimiento Melania porque es demasiado alta, no sé yo qué nos pueden achacar".