Satisfacción general

Aires de final. De pequeña gran noche. De que se vive la fase más decisiva del Concurso. El Falla vivió anoche momentos de locura, con los grupos ofreciendo lo mejor de su repertorio para intentar alcanzar la función del viernes y el público respondiendo entusiasmado.

Con una bata de andar por casa muy marcial y una gran sonrisa salían del escenario los componentes del coro de Faly Pastrana 'El batallón Fletilla'. Su autor reconocía que era el día que más satisfecho salía del pase. "El coro ha cantado muy suelto, muy tranquilo, estoy contento, la verdad".

Pepe Chulián y los hermanos Valencia, Chus y Luis, tres veteranos coristas que llevan dos décadas peleando cada año por los mejores premios con Pastrana o Julio Pardo, reconocían que "aparte del calor que hemos pasado en el escenario con esta bata lo hemos pasado muy bien. Este coro está muy trabajado y canta muy tranquilo. Esa seguridad se transmite", decía Chus. Pepe por su parte, antifaz de oro de nuestra fiesta, demostraba sus dotes de tenor de categoría en las partes más altas del repertorio. "Mientras que el cuerpo aguante aquí estaré. El Carnaval es mi pasión".

Uno de los momentos álgidos de la noche lo protagonizó la chirigota de Selu García Cossío, que puso al patio de butacas en pie con un repertorio muy completo. Santi, uno de sus guitarras, destacaba precisamente eso. "La gente se ha reído con las cuatro letras nuevas y a lo largo del pase, creo que hemos respondido bien a las expectativas".

Los componentes de la chirigota de Selu son conscientes que este año no sólo compiten con las rivales de 2017 sino también con su pelotazo de pasado año, 'Si me pongo pesao me lo dice'.

En el palco municipal estuvo ayer el alcalde, José María González, que acudió a ver a todas las agrupaciones pero en especial a la comparsa de Jesús Bienvenido, con la que salió en los últimos años antes de acometer la tarea más complicada de su vida, la de dirigir una ciudad. Junto a él, Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial.

La parcela futbolística, muy habitual este año en el Falla, estuvo ayer copada por Monchi y Carlos Cordero, directores deportivos de Sevilla y Cádiz respectivamente. Monchi, isleño de nacimiento y gran aficionado al Carnaval desde hace años, no falla a su cita anual con el concurso.

También salieron radiantes los simios de 'Los irracionales', con Bienvenido a la cabeza. Contento y cansado tras una actuación que requiere un gran esfuerzo físico.

La comparsa 'Los equilibristas' fue otra de la que levantó el Falla y se confirmó como una clara opción para meterse en la final.