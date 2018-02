Rabia y resignación

Impresiones de algunos de los protagonistas del fallo del jurado.

germán garcía rendón ('obdc. EL JOVEN OBISPO')

Germán García Rendón, autor de 'OBDC. El joven obispo' confesaba ayer tras felicitar al resto de compañeros que han pasado de fase que la comparsa acaba de llevarse "el mayor palo de los últimos años". Dolido con el fallo del jurado, contaba ayer que "nos había llegado una filtración del jurado de que nos quedábamos fuera de semifinales sin haber cantado en cuartos", un comentario que prefirió no creer. Sobre todo, añadía, "tras el pase de cuartos, en el que pegamos fuerte y tras ver la valoración de los medios y de los jurados paralelos, que nos ponían en buen lugar". Pero la filtración se hizo realidad, dijo, y obviamente no ha sentado bien al grupo, "pues trabajamos mucho durante todo el año y nos gusta cantar en el Falla, la calle no nos es suficiente". No obstante, reconocía que "sabía que cuando te metes con ciertas cosas son más susceptibles", esgrimía el autor en alusión a la Iglesia, lo que le parece "un paso atrás, que en pleno siglo XXI haya temas que no puedas tocar. Hay muchas barreras todavía". De hecho, recordó que algunos componentes no quisieron salir cuando llevó la idea. Y precisamente es por el grupo por lo que más lamenta quedarse en el corte de cuartos, pues " los chavales se han llevado un chasco muy grande, así que me siento en deuda porque confiaban en mí", lamentaba.

antonio álvarez 'bizcocho' ('no te quemes todavía')

En una conversación entre cortada por la cobertura, apenas hemos podido obtener un par de reflexiones de Antonio Álvarez Bizcocho, el autor de 'No te quemes todavía', una de las formaciones protagonistas del fallo del jurado. "Estamos bien, contentos", aseguraba el chirigotero de San José de la Rinconada que aunque reconoce que se quedaron "un poco sorprendidos" por la decisión el jurado de dejarlos fuera de semifinal "aceptamos" su decisión.

pepe martínez ('los incontrolables')

No va a tirar "todo por alto" ni hace grandes aspavientos pero, reposada y reflexivamente, Pepito Martínez opina que en el Concurso "me han quitado más de lo que me han dado".

Con 'Los incontrolables' vuelve a quedarse "una vez más", ya le ocurrió el pasado año, en cuartos de final. "Otra vez vuelta a empezar, otra vez nos ha tocado a nosotros, y este año creo que teníamos bastante nivel para seguir para adelante, si no para la final, sí desde luego para semifinal", valora el veterano autor musical que se confiesa "escardado pero acostumbrado" a esta situación aunque le da "pena" por los miembros más jóvenes del grupo "que les ha dolido mucho" quedarse en esta fase.

De todas formas, Martínez se queda con lo bueno, con "la satisfacción" del trabajo bien hecho y, más, en un año donde dice haber tenido "muchos inconvenientes" para llegar al Falla. "Ahora nos queda la calle y a disfrutar, y a presentarnos a los concursos de tablaos. A seguir y a pensar que otro año será".

roberto fabio gómez ('las del convento de santa maría...')

A pesar de que su chirigota se ha quedado en cuartos de final, Robe Gómez está "contento" porque "el 24 de julio cuando tuvimos la primera reunión en la que decidimos salir no nos podíamos imaginar todo esto". "El cariño que hemos visto en la gente, en las redes, en la familia, en los amigos... Ha sido muy bonito", se congratulaba el autor de 'Las del convento de Santa María la Yerbabuena' "loco" por pisar la calle con sus monjitas.

jesús rivera ('las mil y una historias')

Jesús Rivera, autor y director del coro de Chiclana 'Las mil y una historias' se mostraba ayer contento "por la evolución dentro de nuestra trayectoria", contaba en alusión a un grupo que sólo lleva dos años. Reconocía que "el pasado año quedamos penúltimos en cuartos y éste nos quedamos en el corte, así que no hay que tomarlo a mal, pese a que pensábamos que bueno, la posibilidad de estar en semifinales estaba ahí". Rivera daba ayer una lección de humildad y comentaba que lo importante ahora es "pasarlo bien, a ver si cogen onda los carnavaleros, porque pese a que los grupos apuestan mucho, no deja de ser una fiesta".