Primera noche a flor de piel

Noches como ésta no son noches cualquiera en el Gran Teatro Falla. Y se palpa en el ambiente. Tras 21 días de una preliminar que parecía interminable se alcanzó la noche ansiada por unos y temidas por otro, la noche del primer veredicto del jurado y, como novedad este año, la noche del sorteo del orden de actuación de los cuartofinalistas.

Pero hasta llegar a ese primer punto y seguido del Concurso de Agrupaciones, pasaron por las tablas del Falla una serie de agrupaciones con nombres de peso e historias de peso que firmaron algunos momentos especialmente emotivos.

Así, en el camerino principal Kike Remolino, que no ocultaba su nerviosismo, daba las instrucciones a sus 'Indiana Jones de los Callejones'. "Me han esperado un año, o la chirigota era con ellos o no era", reconocía el autor que el pasado año se dedicó exclusivamente a la comparsa capitaneada por Mosquera que, casualidades de este concurso, estaba cantando en las tablas mientras la chirigota remolinera calentaba voces.

"Estoy muy nervioso y este momento es el peor", confesaba el chirigotero que se mete en la piel del cinematográfico aventurero para sobrevivir en esta película que es "el día a día" en Cádiz, reflexionaba antes de salir a escena.

Un exautor de comparsa que entraba y un nueva pluma para la modalidad que salía de las tablas. Francisco Javier Ramírez El Chato, entre abrazos, culminaba exultante su actuación con 'Los camballá'. "Cuando Kike nos dijo que tenía muchas ganas de volver con la chirigota lo entendimos perfectamente pero el caso es que nos quedamos en agosto con una comparsa que había sido finalista en dos ocasiones sin autor, así que Faly (Mosquera) dijo que por qué buscar fuera lo que podíamos tener dentro y me dio la oportunidad de escribir y me lancé", rememoraba Chato que se congratula de haber vivido esta experiencia de la mano "del músico Tomy Alemania" y "con dos antifaces de Oro como Tato y Mosquera" que alivian "el peso de la responsabilidad" que ha asumido y de la que ha salido más que airoso.

Con solvencia también salió de un ajetreado día Iván Romero, autor de la chirigota de Chiclana que fue sancionada el viernes y de la comparsa 'Qué corgaera' que cerraba ayer la preliminar. "Al menos, hemos empezado bien la noche pues nos han retirado la sanción", respiraba el autor antes de exhibir su creación de este año para su comparsa.

Y Juanlu Cascana, y su gente, desde las impulsoras del colectivo Revolución de las Mariposas a la comunidad de mexicanos de Cádiz y Andalucía, pintando de color "y de cuatro verdades", dice, una noche a flor de piel.