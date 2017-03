Primer premio de coros

Hasta hoy no he escrito nada del coro de Luis Rivero porque allí salen varios amigos y varias amigas, y no era cosa de restarles puntos. Basta que elogien a alguien para que aparezcan los envidiosos. No obstante, me parece que este coro tiene méritos indiscutibles y aporta un estilo propio al Carnaval de Cádiz. Por supuesto, no se lo reconocen públicamente, aunque la realidad es la que es, y sigue siendo así aunque se diga al revés.

Este coro tiene el mérito de haber superado en 2017 a los de Fali Pastrana y Julio Pardo, que son dos coros históricos por el número de premios que han conseguido y por los grupos que han formado. No me olvido del coro ausente de Nandi Migueles, que también es histórico por muchos motivos; sobre todo por el sello de calidad y la conexión con el público que siempre ha mantenido. A ese triunvirato se le ha añadido, en los últimos años, el coro de Luis Rivero. Sin minimizar a otros coros emergentes y a la sorpresa de cada Carnaval. En Cádiz hay seis o siete coros que siempre tienen algo interesante que cantar. Junto a otros que depende.

El primer premio a 'El mayor espectáculo del mundo' ha caído por su propio peso. El jurado lo tuvo claro. Entre los coros de Luis Rivero, quizá sea el más logrado y el que mejor ha cantado. El triunfo coincide con el antifaz de oro a su autor, que empezó muy joven en la comparsa, y aún le faltan muchos carnavales para ser un viejo corista.

Es un coro mixto. En eso no resulta novedoso, porque las mujeres ya consiguieron premios cantando desde los tiempos de Adela del Moral. La principal singularidad que aporta es haber aprovechado el coro mixto para montar un espectáculo, con coreografías coloristas y con un ritmo en escena que lo hace más atractivo para los jóvenes. Otros ya los imitan evidentemente. La diferencia es que el coro de Luis Rivero también cuida las voces y los repertorios.

En contra de lo que algunos envidiosos han insinuado, no es un coro de iglesia adaptado. En Cádiz, raro es el coro que no ha cantado algunas veces en una misa típica gaditana, en bodas, bautizos y celebraciones. O cánticos a la Patrona, o bien a otras imágenes marianas directamente en la calle. Es cierto que el concurso se debe centrar en las coplas, pero también se sabe que pones una caja con un difunto, o un muñeco talentoso, o un tipo de aguja de oro, y puedes dar un pelotazo. El concurso ha cambiado desde los años del blanco y negro. También para los coros.