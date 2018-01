Pregones 'lejanos'

Las poblaciones gaditanas -y otras de Andalucía- suelen recurrir a las estrellas del Concurso Oficial de Agrupaciones capitalino para que pregonen sus carnavales. Consideran prestigioso que un autor o un destacado componente se encarguen de dar el pistoletazo de salida de sus fiestas, asegurándose la atención del público debido al caché del pregonero.

Este año, como es tradicional, son muchas las poblaciones que han contado con importantes voceros capitalinos. Enrique García Rosado, 'Kike Remolino', era nombrado hace unos días pregonero del Carnaval de Chiclana de la Frontera. Será el encargado de presentar la fiesta en tierras chiclaneras, en un espectáculo que tendrá lugar el próximo domingo 11 de febrero, a partir de la una y media de la tarde, en la carpa que se colocará en la Alameda del Río. Remolino es este año el autor de la comparsa 'Los campaneros'. El autor de chirigotas como 'Las pito-risas' o comparsas como 'Los válidos' y 'Los camellos' se ha mostrado "encantado" del papel que se le ha asignado y con respecto al pregón redundó en que "queremos salirnos un poquito de lo típico y lo tópico", destacando que "desde el primer momento ya estamos recibiendo la máxima colaboración y lo que pretendemos es darle protagonismo a la gente del Carnaval en Chiclana, porque es una ciudad en la que nos estamos haciendo fuerte y eso es de alabar". Así,ha invitado a la ciudadanía a la cita "porque nos lo vamos a pasar en grande y va a ser un pregón de categoría".

Asimismo, el músico José Martínez González, Pepito Martínez, ofrecerá el pregón de El Puerto de Santa María. Será un acto emotivo teniendo en cuenta que este autor ha compuesto músicas para la comparsa de Los Majaras en diversas ocasiones, como'Perdimos el norte' (2009), 'Medio Siglo (2010), 'Al volver de los ensayos (2011), 'Llámame Jesús (2012) y 'Al mal tiempo buena cara' (2013). La concejala de Fiestas, Ana María Arias, celebraba en el pasado mes de noviembre la elección de Martínez "porque se trata de una persona que ha sido parte de la historia del Carnaval, tanto de Cádiz como de El Puerto, por su larga relación con los Majaras". Asimismo, recalcó que esta designación es fruto "del consenso entre todas las asociaciones".

Otro grande de la fiesta gaditana, Manolo Morera, este año de vuelta con su cuarteto 'El equipo 'a' minúscula', será el encargado de anunciar el Carnaval de Sanlúcar de Barrameda. El alcalde de la localidad de Bajo de Guía, Víctor Mora, recibía al carnavalero en noviembre en el Palacio Municipal. Mora le agradeció haber aceptado la invitación de participar en el Carnaval de la ciudad "con el convencimiento de que los sanluqueños disfrutarán de un gran pregón en el que, sin duda, el humor será el protagonista". El alcalde le trasladó además su admiración por una modalidad carnavalesca tan difícil como el cuarteto, felicitándolo "por su capacidad para levantar risas y carcajadas". Muy cerca, en Rota, el encargo del pregón ha recaído en Antonio Pedro Serrano 'El Canijo'. El coplero sevillano está muy vinculado a esta localidad, donde veranea desde joven y donde conoció a buenos carnavaleros como el desaparecido y recordado Francisco Gutiérrez 'Guti'.

Otro pregón cargado de emotividad se espera en Puerto Real. El Ayuntamiento, responsbale del nombramiento, se une al homenaje que un grupo de 48 coristas rendirá a quien durante varias décadas se entregó de lleno al Carnaval de la Villa con un total de 23 coros de los que ha sido autor, principalmente de música y en algunos casos de música y letra. El homenaje se llevará a cabo en un acto previsto el 4 de febrero en el Teatro Principal y parte del repertorio interpretado ese día se volverá a repetir en el transcurso del pregón del Carnaval 2018 del 16 de febrero en la plaza de Jesús. En otra localidad costera y turística como Zahara de los Atunes, Antonio Rivas, autor de un coro, el de Julio Pardo 'Don Taratachín', y de un cuarteto, 'Los astromantas', será el responsable de decirle hola a la fiesta de febrero.

Por último, dos casos de pregoneros no vinculados ahora al Carnaval, pero no por ello menos amantes de las fiesta. El cantaor gaditano David Palomar, que fuera componente de comparsas de Tino Tovar como 'La botica' o 'El cielo de Cádiz', pregonará el Carnaval de San Fernando el 10 de febrero en el Parque Almirante Laulhé a las 20.00 horas, acompañado por Chipi, vocalista del grupo La Canalla. Esa noche actuará la chirigota de El Selu. "El protagonista de este pregón no seré yo, sino un niño de piel de bronce, y una voz de fragua que en su cuna fue mecida al compás de tangos y tanguillos. Con los mimbres de su tierra hizo canastos de coplas flamencas y carnavaleras. Un niño que pasó de cantar pasodobles como un churumbel, a trotar por los palos del flamenco como un potro de rabia y miel para convertirse en una leyenda de Cádiz, del flamenco y del tiempo". Las palabras del cantaor David Palomar fueron toda una declaración de intenciones de lo que prepara para el pregón del 10 de febrero.

Y en Arcos de la Frontera, su tierra natal, Manuel Brenes, que fuera delegado provincial de Educación y director General de Espectáculos de la Junta de Andalucía, entre otros cargos, pregonará el 10 de febrero. Brenes es un gran aficionado desde pequeño y asiduo a las sesiones del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.