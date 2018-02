Pastrana: "No he visto a la edil entrar en el palco"

El autor del coro 'Los chimenea', Rafael Pastrana, ha rectificado, sólo en parte, el polémico artículo que publicó el pasado jueves en Diario de Cádiz bajo el título El paponato, y ante el que la concejala de Fiestas, María Romay, anunció el mismo jueves que iba a emprender acciones legales. De momento, puesto que ayer no quiso pronunciarse al respecto, en unos días tiene previsto presentar en los juzgados una denuncia "por un posible delito de injurias y calumnias y un posible delito de odio por cuestión de género por el machismo que rezuma en sus palabras", según comunicó la edil en un escrito emitido a este periódico.

Ante el anuncio de Romay, Pastrana confirma que "simplemente tengo que rectificar que no he visto a la edil entrar en el palco del jurado. Me he dejado llevar por lo que dice la gente, por la opinión pública y no me tenía que hacer hecho eco de algo que no he visto con mis ojos", respondía este viernes.

En el artículo de opinión hacía referencia a la posible influencia municipal sobre los miembros del jurado cuando habla de "la inapropiada presencia de la concejala de turno en el palco del jurado, para que gane uno u otro según los intereses", ante lo que también se retracta, no sin antes insistir en que "indudablemente a este Ayuntamiento le gusta más que gane un tipo de coro que otro", en alusión a "coros femeninos, paritarios, con temática gay, por ejemplo", argumentando esta afirmación con la apuesta por la eliminación de la figura de las ninfas o la proclamación de Las niñas de Cádiz como pregoneras, "lo que me parece genial, pues son una artistas, y todos estamos luchando por esto, por una mayor presencia y un papel más importante de la mujer en el Carnaval". En cambio, sí que percibe el corista la existencia de "hembrismo", explicando que el hecho de que "mi coro no tenga presencia de mujeres no significa que yo sea machista, ni misógino".

Cuestionado por las palabras en las que hace referencia al disfraz de la concejala con las que menciona que "toda la transparencia de la diosa Gades y su disfraz de papoalaire quisiera yo para un concurso en donde la opinión de todo un pueblo no cuenta para un jurado", responde a que "en ningún momento mencioné a María Romay, sino a la diosa Gades, a ella no la menciono para nada".

Rafael Pastrana considera la medida de la concejala de Fiestas como "una especie de juego electoralista, en la que entra todo esto".

Pese a retractarse sobre influencias en los miembros del jurado, el autor de 'Los chimenea' -que obtuvo un segundo premio- vuelve con el tema de unos premios en la modalidad que no alcanza a comprender. "El jurado decide por gustos, pero hay que definir un poco qué son los gustos, hay que darle otro márchamo a esto. Hay que decir qué han visto en el cante, en la música, en la afinación... pero parece que no hay baremo en cuanto a música y letra, sino que se trata del gusto de los que están en el jurado y se acabó". Retoma las palabras del artículo en las que dice "que no me tomen por gilipollas, me pueden ganar por un punto, ¿pero por 0,82?. Es algo muy abstracto", afirma no sin antes sentenciar "que a la inmensa mayoría de los aficionados les ha gustado el coro".