Pastrana responde rápido a la pregunta de Paco Alba

Tras el cuestionario en la hemeroteca de Diario de Cádiz, Faly Pastrana reconoce que prefiere preguntas sobre Paco Alba, "su trayectoria me la sé de memoria", reconocía tras responder rápidamente a la pregunta en homenaje al creador de la comparsa. Y precisamente fue en esta modalidad donde falló, cuando se le pregunta por el año en que sacó su comparsa 'Los coristas', que fue en 1989, no en el 92 como dijo.

Tampoco tira de memoria cuando se trata tararear el estribillo de 'La conga santiaguera', de lo cual advirtió antes de empezar y tras la pregunta. "No me acuerdo ni del estribillo del año pasado", reconocía. Por lo demás, no le fue mal al corista a la hora de rememorar su trayectoria carnavalesca. Aprobado.