Chiclana, Pepito Martínez y el Bizcocho marcan el corte

Noche de chuchillos largos y de grandes sorpresas en el pase a semifinales. Cuatro coros, doce comparsas y once chirigotas se quedaron en el camino tras un fallo del jurado que no dejó indiferente a nadie. De ellos, fueron el coro de Chiclana 'Las mil y una historias', la comparsa de Pepito Martínez y Cardoso 'Los incontrolables' y la chirigota del Bizcocho 'No te quemes todavía' las que se quedaron a las puertas del pase.

COROS

Las mil y una historias 212, 96

Los nostálgicos de la transición 196,71

Y sin embargo te quiero 195,44

Los queus de Cai 191,41

COMPARSAS

Los incontrolables 216,04

OBDC El joven obispo 215,53

Las guerrilleras 214,06

El rincón del duende 213,81

Los desvelaos 206,41

El oro negro 205,53

La cumbre 201,14

La niña del viento 193,75

Las irrepetibles 193,67

La cara oculta de la luna 193,59

La inoportuna 192,67

Juan sin miedo 177,32

CHIRIGOTAS

No te quemes todavía 220,73

Las del convento de Santa María La Hierbabuena 212,20

Los sirenitas 210,93

Los crazy de los 40 208,67

Donde meto el elefante en el piso de estudiantes 193,73

Este año ya nos despedimos 192,67

Las pinchapelotas 189,85

Érase una vez... la chirigota 186,59

Los que se meten en todas las conversaciones 180,94

AVV Gruñón Arenillas 173,81

Los que vienen de vuelta 170,06