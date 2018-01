"Los Pabellones se convirtió en el museo del Carnaval que Cádiz no tiene"

-proponga una calle para nuestro callejero carnavalero.

-Calle Los Pabellones, porque homenajearía a los Gómez Díaz, que han tenido abierto este local hostelero durante 82 años a través de varias generaciones, además de a los aficionados y a las agrupaciones. Se convirtió en el museo del Carnaval que todavía no tiene Cádiz, pues iban autores como Macías Rete, Paco Alba o Antonio Martín en diferentes épocas. ¡Ah! y la placa la descubriría Miguel Clares, de los mejores aficionados que he conocido.

-¿El palco o salir con su callejera?

-Viví el año pasado la experiencia y estoy haciendo todo lo posible por repetir. Pero el palco no lo cambio, puestos a elegir. Llevo trece años en la tele, es mi trabajo. Lo otro es una afición.

-Un privilegiado palco en el que se ven muchas cosas...

-Sí, es espectacular. Te das cuenta de detalles que no salen en la tele o el gallinero. Y, sobre todo, lo que más me pellizca es la complicidad, guiños, besos y gestos de los amigos que salen sobre las tablas.

-También ha salido en el Falla. ¿Palco o tablas?

-Yo me quedo en mi palco. No volvería al Concurso, pues supondría ya demasiado sacrificio. En todo caso me quedo con la calle.

-Cuánto tarda Germán García en atravesar la calle Columela. ¿Le para mucha gente?

-Es que Germán en ciertas épocas del año evita coger por la calle Columela (ríe).

-¿Aparte de su callejera, se reserva algún día para perseguir a tus favoritos?

-Me reservo para ir a la Panizada o los domingos de piñata para ir a Los Pabellones. No soy de carpa, soy de bache, de escuchar en la calle tomando una copa. También me reservo un día para ir con mi compi Miriam a buscar callejeras con la cámara.

-Su calle más carnavalera.

-Rosario con el callejón San Andrés.