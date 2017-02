Novatos con muchas ganas

Bayón, autor de la letra de 'La reina de la noche' que firma junto a José Antonio Valdivia, aseguraba que tenían repertorio totalmente nuevo para hoy. "No queremos que parezca que nos han metido porque sí", decía. La noche de fiesta se había alargado más de la cuenta, pero es que no era para menos. "La media de edad del coro es de 24 o 25 años y la mayoría empezó en juveniles. El año empezó con el objetivo claro de saltar a semifinales pero tras las actuaciones y los comentarios, hubiera sido un palo no pasar", reconocía. Bayón rememoró cómo nació la asociación de los estudiantes, germen de este grupo, "para acercar el Carnaval a los jóvenes y en concreto al coro". "Mira dónde se puede llegar si se cuida y se trabaja con la cantera", destacaba el corista. "Porque los artífices son ellos", dijo alabando a la directora Pilar Tejada, el músico Rubén Cao y Carmen Cabañas, directora de orquesta, con 22 y 23 años".

Tres de cuatro para la familia Santander Grosso

2017 es un año que quedará grabado a fuego en la memoria de la familia Santander Grosso. Tres de las cuatro agrupaciones en las que participan el padre, Manolo, y sus hijos Manolín y Palmira lograron el pase a la gran final. Sólo el coro 'Mi gaditana', del que forma parte Palmi en la cuerda de bajos, no estará en la reunión familiar de hoy. Sí participarán la chirigota 'Los de Cádiz Norte', que escribe y dirige Manolo Santander Cahué, la comparsa 'Comparsa Los peregrinos', con Manolín Santander Grosso a la guitarra, y la chirigota de San José de la Rinconada 'No te vayas todavía', que cuenta con música del joven . "El pase fue de categoría, no me puedo quejar para nada", explicó Manolín. Un éxito casi rotundo. / D.Marchán