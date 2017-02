Noche de susto en el concurso

El Concurso, la fiesta, que tantas alegrías suele regalar, deparó anoche un buen susto. Pepito Martínez El guitarra, músico de la comparsa 'Tres mil años', y uno de los hombres más laureados de la modalidad, sufrió un infarto tras la actuación de su agrupación. Tras presenciar el pase de cuartos en compañía de Antonio Rivas entre bambalinas, comenzó a sentir un fuerte dolor en un brazo, por lo que se desplazó hasta San Rafael, donde le confirmaron que estaba sufriendo una insuficiencia coronaria y que era necesario su ingreso. Al cierre de esta edición el personal sanitario continuaba intentando estabilizarlo antes de que una ambulancia con soporte vital lo trasladara al Puerta del Mar, donde quedaría ingresado a la espera de que se le realizaran más pruebas en los próximos días. La noticia y la preocupación corrió como la pólvora por el coliseo gaditano, donde los aficionados deseaban una pronta recuperación de Pepe Martínez.

Antes de que la preocupación se cerniera sobre el Falla, Javi Otero, el gaditano auxiliar de vuelo que ha protagonizado uno de los anuncios más comentados de Onda Cádiz, acudió a presenciar la actuación del coro de Luis Rivero. Reconoció que el hecho de pegarse su cantecito delante de un grupo de viajeros escoceses es lo que ha provocado que el vídeo se haga viral. "Germán me lo comentó y mi jefe me dio permiso para hacerlo. Los escoceses no se enteraban de nada, pero aplaudían entusiasmados al final".

Entusiasmado sí que estaba tras su actuación Fali Vila, contralto de la comparsa 'Tres mil años', que destacaba la calidad de su tipo y las posibilidades de su agrupación. "Yo creo que la comparsa está gustando. Hay mucha competencia, pero espero luchar por estar en la gran final".

A última hora llegaron los componentes de la comparsa de Ronda 'Los cantores', que anoche tuvieron que participar también en la final del certamen de Málaga, donde participaban.

En uno de los palcos principales del Falla también se pudo ver a Carlos Marchena, ex futbolista sevillano del Sevilla, Valencia y de la selección española, con la que llegó a proclamarse campeón de Europa y del mundo.

Y en los camerinos también momentos muy especiales, como el que vive este año Pepe Fierro, presidente del Jurado Oficial de la cantera y que sale en la chirigota del Noly 'Al borde del precipicio... los rancios' junto a su hijo José Antonio por primera vez. "Es una experiencia muy bonita para los dos", comentaba ayer momentos antes de cantar.