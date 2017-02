Noche de espectáculo

La noche de ayer fue todo un espectáculo. Sobre las tablas del Teatro Falla, donde pasaron algunas de las agrupaciones más esperadas del concurso como la comparsa de Antonio Martínez Ares, y también fuera de ellas. Por el teatro podían verse otras muchas caras conocidas del mundo del espectáculo, desde la de Manuel Carrasco, que entró sigilosamente en el palco de protocolo para ver a la comparsa final, además de las cantantes Pasión Vega, Anabel Rivera, el coplero Jonathan, el futbolista Aitor García y el escritor Fernando Macías.

Una sesión muy animada que empezó por todo lo alto, de la mano del coro de Luis Rivero, 'El mayor espectáculo del mundo', que brindó al respetable una brillante puesta en escena, en un despliegue de voces e instrumentos.

Un repertorio que no dejó indiferente a Pasión Vega, invitada precisamente por el coro de Rivero, que participó con ella en el homenaje que hizo a Carlos Cano en el Teatro Real de Madrid. Junto a la cantaora Anabel Rivera acudieron a felicitar a los integrantes del coro. "El final ha sido apoteósico, la forma en que se acopla la tesitura de la voz del hombre y la mujer. Y el detalle del Aleluya, qué bonito", describía, emocionada. "No voy a poder quedarme toda la sesión porque se me ha puesto la niña malita, pero lo veré ahora desde casa", confesaba.

También se mostraba muy conmocionado uno de los integrantes del coro, Queco Cortés, al recordar el reciente fallecimiento de su padre, que siempre estaba atento a esta noche, tal y como recordaba su hermana, Taite Cortés, que fue a consolarlo nada más terminar la actuación.

Y con el espectáculo del Carnaval por montera también hizo acto de aparición en el coliseo el escritor Fernando Macías, autor de El asesino de comparsistas I y II, y Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales. "Ahora voy a presentar el próximo 23 de febrero en el Pay Pay mi próximo libro Microcádiz:microcuentos a Cádiz y su Carnaval", decía.

Y entre coplas y cantantes, futbolistas y escritores llegó al teatro el autor más aclamado, el de la comparsa 'La eternidad'. En sus filas se encuentra Hugo León, una de las dos incorporaciones de este año, que ayer vivió "todo lo que he soñado desde siempre. Desde que esta mañana puse un pie en el suelo he vivido un día mágico e inolvidable. A nivel personal y en el ambiente de la comparsa, así que lo estoy disfrutando mucho", esgrimía, emocionado, poco antes de culminar junto a los suyos la gran noche de espectáculo que se vivió ayer.