Noche de criticonas... y criticables

Hacer olvidar a Juan, la gran atracción del pasado Carnaval, no era tarea sencilla. Para intentarlo, la chirigota del Selu lo confió todo a un nuevo personaje, una nueva piel, un nuevo carácter. Una vuelta de tuerca a una personalidad que tiene detalles reconocibles de otras en las que ya demostraron sentirse cómodos, como las marujas, las Pepis o las Maris caleteras de 'Ahora es cuando se está bien aquí'. Ahora son suegras hiperprotectoras de sus niños, con todos sus clichés, y enfrentadas a su nuera, su enemiga mortal y a la que despellejan sin piedad. Este punto de partida les sirvió para hilar un simpático repertorio, con varios momentos brillantes -a destacar los pasodobles y el primer cuplé- pero lejos del pelotazo de Juan, una comparación que sigue pesando. También es cierto que los personajes del Selu acostumbran a calar poco a poco y detalles como el "y ella me dijo... y yo le dije..." nos acompañarán seguro durante todo el Carnaval.

El resto de la noche fue para echarle de comer aparte. El coro de La Isla, en su vuelta al Concurso cinco años después, evidenció importantes problemas de conjunción, que dificultaron el seguimiento de un repertorio discreto (lo que se pudo entender, al menos). Las piezas del puzzle no encajaron bien. Tampoco brilló en su regreso la comparsa de Marbella, con una idea nada clara y que no terminaron de desarrollar en su repertorio. De igual forma, no parece en condiciones de llamar a la puerta de cuartos la chirigota de Camas 'Los gilipuertas', trabajada pero sin gracia. También de Sevilla llegó la comparsa de Alvarado y Díaz Parrado 'La pandilla del 93', con problemas de afinación. Por último, rompió la tónica de una función aciaga la comparsa 'Los vigilantes', que agradó con su estilo sencillo.