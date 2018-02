La noche 'especial' de Falla con Javier Coronilla

Javier Coronilla escucha Carnaval cuando está en Londres. "Mucho más que cuando estoy aquí", confiesa el diseñador de animatrónica que ve en las coplas el cordón umbilical que lo une a su tierra. Javier Coronilla, autor de algunos de los efectos de la saga Star War, nada más y nada menos, es de San Fernando pero nunca había disfrutado de una noche de carnaval en el Falla. Hoy ha debutado en el palco 4 del coliseo. Y el artista y su mujer, Ana Rondán Soto, no se quieren perder un detalle.

"A ella le encanta. A mí, ya te digo que me gusta pero que escucho mucho más cuando estoy en Londres porque me remueve mucho más", explica Coronilla que muere "con las chirigotas". "Me gustan en general pero tengo que confesar que con el Yuyu es debilidad", ríe el isleño que también se ha estrenado en Cádiz como profesor en la Escuela de Cine de la UCA donde esta semana ha impartido un curso sobre su disciplina.

"Al principio estaba muy nervioso pero creo que todo ha ido muy bien. Los alumnos han sido estupendos y creo que se han ido con una idea general de todo, han picoteado de todo un poco que era mi objetivo ya que en un curso así no se puede profundizar demasiado en todos los conceptos", resume el profesor que estará en su tierra "hasta marzo y, posiblemente, luego vuelva a comienzos de verano".

Y es que Coronilla, uno de los padres del monstruo de Un monstruo viene a verme, le está "dando vueltas" a varios proyectos y a una ilusión, "producir algo aquí". "Entiéndase. No hablo de abrir ningún estudio aquí ni nada así, sino producir algo que luego se pueda vender fuera, un proyecto audiovisual o surtir de un proyecto tecnológico al mercado que, por ahora, desde luego que está fuera", aclara.

Fuera es Londres, donde vive, Vancouver y Nueva Zelanda, "los tres polos" donde ahora mismo se concentra la industria. "Los Ángeles está muerto. Por ejemplo, el dinero es americano, sí, pero las producciones se hacen en alguno de estos tres lugares, y en mi caso, lo más cerca que tengo de aquí es Londres", asevera Coronilla que tiene en San Fernando su casa y su mujer. "Ana es logopeda y ama su profesión y yo también amo la mía y está afuera, así que ella vive aquí y yo voy y vengo, nadie tiene que renunciar a nada", acierta Coronilla al que le gustaría que entre sus próximos proyectos estuviera "el episodio 9 de Star Wars, porque aunque haya participado en las anteriores nadie te asegura que vuelvan a contar contigo", baraja.