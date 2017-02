En los Molina hay que creer

La penúltima clasificatoria del COAC 2017 fue la gran noche de Chiclana en el Falla. Y es que presentaba su repertorio la chirigota de los Molina, la gran sorpresa del pasado Concurso logrando un tercer premio para la historia. Con el listón que ellos mismos dejaron en las alturas en 2016 como principal barrera a superar, el grupo chiclanero pasó la prueba gracias a sus principales virtudes: un compás inigualable y la capacidad que tienen para venderlo, pues es imposible no dejarse embaucar por su su arte. En letras destacaron especialmente los pasodobles y también mantuvieron el nivel en los cuplés, aunque bajó un poco el popurrí. Con todo, no salen mal parados de la inevitable comparación con 'Los serenissimos'. El ánge y el compás no se les puede discutir.

Desde Chiclana también llegó el coro 'La hermandad guerrera', que evoluciona positivamente y ofreció un buen pase. Correcto en repertorio y a más en el apartado interpretativo respecto a anteriores participaciones.

El resto de la función fue directamente para olvidar, comenzando por la chirigota 'Una chirigota familiar', muy pobre en líneas generales. Humor facilón que tuvo la suerte de encontrarse con el viento del público a favor. También agradó a un Falla poco exigente la comparsa 'Pasión 3x4', bien cantada pero discreta en letras. Peor aún fue el pase de la chirigota de Camas 'Los del mono amedia', repertorio flojísimo y cogido con pinzas. Infumable, vamos. Caso similar al de la comparsa 'El penal de los vencidos', una condena.

Fichas y vídeos de la sesión

Coro La hermandad guerrera

Chirigota Una chirigota familiar

Comparsa Pasión 3x4

Chirigota Los del mono amedia

Comparsa El penal de los vencidos

Chirigota Pa religión la mía