Manuel Carrasco: "Sigo siendo un 'picao' de esto"

Pasan los años, los éxitos y la vida pero Manuel Carrasco no olvida lo que para él es su "raíz" y una "pasión" que disfruta de la manera más sana posible, "como espectador, pero espectador de verdad, el que no quiere saber nada ni de los tipos, de las coplas ni de nada hasta que no se abren cortinas, me gusta que me sorprendan, vivirlo con esa pasión y esa inocencia". Y es que el artista de Isla Cristina, que ha disfrutado de la sesión más competitiva del Concurso, sigue siendo "un picao de esto".

Acompañado por dos amigos de su tierra, uno de ellos Ángel Alonso Serrano, autor de carnaval de Isla Cristina y de algún pasodoble de los que canta Carrasco. "Estoy aquí también para cumplir su sueño porque en más de 20 años de carnaval que tiene en lo alto no conocía el Falla, y eso había que arreglarlo", decide el músico que sigue la sesión desde el palco número 4.

Carrasco, "contentísimo", con el contenido de la noche que "de casualidad" le ha tocado disfrutar ("he venido el día que me ha permitido la agenda de compromisos", aclaraba), no ocultaba sin embargo su especial interés por ver en acción a su amigo Miguel Nández ("con él es con quien más he vivido el Carnaval, además de que con Antonio (Martínez Ares) me une una amistad pero, sobre todo, estoy muy ilusionado por ver a Nández", confesaba). De todas formas, "vengo a ver a todos, a Juan Carlos, a Tino, al cuarteto de 'El trío', que me he reído mucho con lo que he visto de sus pases anteriores", especificaba el autor de 'Bailar el viento' que ha podido seguir "un poquito, a trocitos", las fases anteriores.

Y es que los compromisos de Manuel Carrasco no son pocos pues su 'Bailar al viento' sigue conquistado a los públicos, incluso, allende los mares. "La gira por Latinoamérica ha sido espectacular, desde los sitios más pequeños a los más grandes... El cariño es grandísimo y, hablando de Carnaval, tú sabes que yo siempre hago un par de coplas en los conciertos, pues la gente allí lo agradecía muchísimo, les encantaba que les cantara Carnaval", asegura.

Tampoco olvida el artista la cita que con su último disco lo trajo a la orilla gaditana este verano. "Fue bonito, ¿verdad? Yo lo viví intensamente y creo que la gente también", recuerda el artista el concierto en el Muelle de Cádiz y promete que "para éste no, pero para el siguiente verano" volverá "seguro" a cantar en la ciudad. "Pero estoy empezando ahora mismo a componer, tengo muy poquito hecho del nuevo trabajo porque yo soy de los que deja todo para última hora", ríe Carrasco luciendo nuevo look (se ha deshecho de la melena) y nuevos retos que no son inmunes al triunfo de 'Bailar el viento' (100 semanas en el top 10, la gira más exitosa de España). "Claro, me da vértigo, porque este disco me ha dado mucho pero, bueno, ¡no me pongas más nervioso de lo que ya estoy!", se despedía con una sonrisa.