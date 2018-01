Llega la 'guasa' del Selu

La función de este jueves llega con unas de las chirigotas más esperadas cada año, la de José Luis García Cossío, con el nombre 'Grupo de Guasa'. Abre la noche el coro 'Tiempos modernos', con la autoría de Miguel Ángel García Argüez y Antonio Procopio Baizán. Completan la función grupos de fuera como la chirigota 'Son frescas de la bahía', la comparsa 'El gurú', la chirigota sevillana 'Los sensiblones', y las comparsas 'Los soñadores' y 'Algunos hombre buenos'.

tiempos modernos

Una importante novedad llega a la modalidad de coros de la mano de Antonio Procopio, que une fuerzas con Miguel Ángel García Argüez y Tino Tovar -autor de música- para volver a las tablas tras un año de descanso. En 2016 llevó al Falla junto a Fernando de la Flor el coro 'Capitanes del Sur'.

son frescas de la bahía

La chirigota de Algeciras alcanzará este 2018 su quinto año consecutivo participando en el Concurso del Falla tras su regreso en 2014 con 'Una junterita decente'. Con 'Afuera te espero', en 2016, llamaron a las puertas de los cuartos y el pasado año también agradaron al público con 'Los cachafantasmas'.

el gurú

Nuevo grupo de San Fernando que cuenta con la autoría en letra y música de Francisco José García y la dirección de Daniel Campos. .

los sensiblones

Nueva chirigota de San José de la Rinconada avalada por la colaboración en música de Antonio Álvarez 'El Bizcocho'. Fue protagonista involuntaria de la anécdota del periodo de inscripción al 'robarle' (por un error del Patronato ya subsanado) la cabeza de serie a la chirigota de sus paisanos, tercer premio en el COAC 2017.

comparsa los soñadores

La comparsa algecireña 'La afición' fue una de las sorpresas de la primera fase del pasado certamen de coplas por su colorido tipo y su repertorio. Su buen hacer le sirvió para superar el primer corte y regresar así a cuartos, una fase que ya alcanzaron con 'Los profanos', 'Ropita tendía' o 'El yerbatero'.

grupo de guasa

La chirigota del Selu es un clásico que nunca falla en el Concurso. Su trayectoria reciente además es intachable, pues de los últimos diez años sólo en tres no ha estado en la gran final. Y aún se recuerda, cómo olvidarlo, el gran pelotazo de Juan en 2016, indiscutible primer premio de la modalidad con 'Si me pongo pesao me lo dices'. Como curiosidad, el grupo anunció que participaría con el nombre de 'La chirigota del Zulu', pero finalmente cambió de idea por su coincidencia con la de Vera Luque y completó su inscripción como 'Grupo de guasa'.

algunos hombres buenos

La comparsa de Dos Hermanas celebra su quinto año consecutivo sobre las tablas del Falla tras su estreno en 2014 con 'Los silencios'. Desde entonces han llevado a las tablas 'Los del embarcadero', 'El reino de los alegrías' y 'Camina diablo'.