Letras sin Falla

Que en la calle aguardan nuevas sorpresas para el aficionado es una promesa que cada año se cumple con mayor firmeza. Así, además de los repertorios a estrenar de las cada vez más agrupaciones callejeras, últimamente también tiene su atractivo escuchar las nuevas letras de las formaciones participantes en el COAC. Letras que, sea por un motivo o por otro, se quedaron sin Falla.

El motivo habitual por el que las letras se queden en el tintero responde principalmente a las esperanzas traicionadas. A las aspiraciones de las agrupaciones en el Concurso que se ven truncadas. Así, es lógico que la comparsa de Tino Tovar, una de las habituales en las finales de los últimos años, la comparsa de los Carapapa o la chirigota del Canijo, dos formaciones muy queridas por el público del certamen, se reservaran piezas para ser cantadas en una Final que nunca llegó, al igual, por ejemplo que Los Molina que pudieron verse repitiendo el hito del pasado año. En el caso de 'Los irracionales', primer premio de comparsa, el inédito en la calle se debe a la decisión de echar atrás una letra escrita a última hora para la final.

Pasodoble 'Pa religión la mía'

Comienza ya el partidode un doingo de fútbolya rueda la pelotay en la grada un idiotacomienza sus insultosun cobarde que usael color de un equipopa tapar sus complejosgriándole a lo lejosmientras que aguanta el tipotras el partido no termina su tormentoy es raro el día que escoltado no se marchatraba saliva cuando en sus redes socialesva sopotando mil mensajes de amenzaporque en el fútbol que es un deporte de hombresno hay sitio para un maricón hijo de putay ahí está élvolviendo to las tardes a entrenarporque aunque quiera no le quitaránsu sueño de ser árbitro y ya estáy de nuevo ahí está él volviendo los domingos al estadio pa pitarpor más que lo amenacen por su condición sexualle insulten y le escupanno te aburras jamásdale un beso a tu novio y el silbato ponte al cuellodisfruta de tu sueño y tu pasióny echa tarjeto roja a to tus miedospopopopoque al fútbol quien le sobran son ellos.

Pasodoble 'No valemo un duro'

Otra vez vuelvo donde he veníohice el camino hasta tu puertacoge esta rosa de tu exmaridootra vez vuelvo, nunca me jartopor ti no vivo y no me olvidoni de tu cara en cada parto.Abre la puerta, vengo a decirteque tengo clavá una espinay otra vez vengo a pedirtetu perdón, fue todo mala suertete marqué, ¿por qué te di tan fuerte?Corazón, te quiero yfue todo sin quererla puerta se fue abriendoy de ela fue saliendo la verdad de una mujerNo me pidas perdónya te di el corazónque fue sin querer,pero sin querer a quien te queríaqué suerte te tocótu mano me marcó y no fui tan fuertepara marcar a la policíano olvidas mi partono olvidas mi carayo tampoco olvidote parto la caraahora sí que vivolo que no he vividocoge tu rosa de espinascoge puerta y caminavuelve por donde has venido.

Pasodoble 'Los irracionales'

Hace esta noche seis años de esos "Currelantes", la última vez que estuvimos en una final... Tengo guardados los recuerdos que viví, cuando este menda todavía sabía escribir, y desde entonces hasta aquí siempre este día lo sufrí con anacardos, gomitas y sofá. Y aunque doliera cada fracaso, como la sal dentro de la herida, yo siempre vi medio lleno el vaso y curé el babuchazo con más carnaval. Nunca, nunca, pedí una explicación, ni solté un pataleo. No lloré en los rincones ni falté al respeto a ningún compañero. Y mis disfraces se lucieron cada día en carnaval, por las esquinas., por las esquinas, por las esquinas. Tú me decías "no te aburras, no te rindas, levantate y camina" . La suerte hoy se ha sentado junto a mí. La vida me lo ha vuelto a regalar. Hoy canto por los que estamos aquí y los que están sin estar, sin estar... Yo canto, siento y escribo por la marea de gente que cantando conmigo ha transformado en cielo y paraíso el castigo, y me han hecho sentir el primer premio... Tanto si tengo gloria, como si no la consigo, me muero si no nos vemos siempre en la calle, siempre en la calle, siempre en la calle, para disfrutar contigo!

Pasodoble 'El ángel de Cádiz'

Si volvieras donde fuista a nacer a tu barrio desiempre, si volvieras estaría tu niñez y querríaconocerte, que habrá sido de todos tus sueños,quimeras del patio, que habrá sido de tu juramento deniño de barrio...., y allí mismo verás la pelota y querrásir por ella, y volver a los juegos de mano en lacasapuerta..., a ese vértido de libertad al bajar laescalera que tu madre ha dejado que salgas porque estaba de buenas..., a esos barrios de pandillas donde mandan los que están más locos, donde me enseñóla vida a vivir entre los lobos, a esquivar la zancadillay a ver las lágrimas de reojo, Picasso en las paredes,profeta de los barrios, pintadas en los muros, la luchaobrera del vecindario, del vecindario..., las quinceañeras en celo, tirando la toalla, y siempre hayuna esquina donde te enseñan a ser pirata a sarpirata..., los barrios son lecciones, lecciones parasiempre..., y aunque sus calles cambien lo que nocambia nunca es su gente..., y da igual que se tu barrio de Cádiz, Londres o Roma... te criaste a su abrigo, que él te llevó en esta vida a ser lo que hassido..., y por eso te digo que cuando me muera no iréal otro barrio, que yo me iré... al mío.

Pasodoble 'La azotea'

Con mi guitarra, con las manos frías y el papel en blancoera una noche como otra cualquiera que estaba buscandoalguna idea para un pasodoble y no repetirmey reconozco que ya me faltaba poco pa rendirme,cuando de pronto aparece ella con su pelo negrocon su sonrisa y con una caricia me dijo te quiero¡ay qué ganitas tengo carapapa que pase febrero!ahí te dejo con tus melodías que yo vida míame voy a la camahasta mañana y no te preocupessi no sale nada,cerró la puerta, me hirvió la sangre,y tuve claro en ese instante, que el pasodoble estaba delante.Tú que me aguantas, me ayudas, levantas cuando me he caídotú que me has visto la gloria tocandoy me has visto llorando como un niño chico, hago las cuentas y son tantas las horas las que te he robadomalditos sean todos esos besos que no te he dado,y si el Dios Momo en unos carnavales en un golpe de suerteme condenó a quererte más allá del límite de la razónsi en toda esta tormenta tú pones la calmaesa letra que sale del almate la debía, te la debía, te la debía...si quieres te la cambio por toda una vida a la verita mía