De 'A mi Juan' a la manada

Este artículo lo firman dos mujeres que se clavan las uñas en las palmas de las manos y se ponen coloradas de rabia con más de un cuplé y con más de un pasodoble o un tango de piropo dedicado a la mujer gaditana. Este artículo lo firman dos mujeres con décadas de lazos con esta fiesta que intentan reconciliarse día a día con ciertos aspectos del Concurso recordando que las coplas que se cantan en él son, ni más ni menos, que el altavoz de lo que temen, aman y odian los hombres y mujeres que forman el conjunto de una sociedad, con todo lo bueno, con todo lo malo.

El hecho de que se celebre como una excepción el acertado enfoque que la comparsa 'Las irrepetibles' intepretaron sobre la víctima de La Manada es un síntoma de todo lo que nos queda por recorrer en el camino que lleva hacia un carnaval igualitario. Un largo trecho, sí, el mismo que nos queda como comunidad para conseguir una sociedad sin violencias machistas.

Celebramos a 'Las irrepetibles', y ojalá no sean una rara avis, pero también recordamos que, como en la misma sociedad, siempre hay una punta de lanza, la vanguardia ('Los Piratas' influidos por la muerte de Ana Orantes) y generaciones posteriores que recogen el mensaje. Aquí, algunos ejemplos:

COMPARSA LAS IRREPETIBLES (2018)

Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entiendahoy me confieso que no soy una monja ni estoy muertaporque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semanaun chaleco mono, los labios rojos y una minifaldadejo atrás el uniforme y despertar de madrugada.Si es por trabajar a nadie le importaque salga de noche y en falda cortapero si me arreglo para ir de fiesta, para ir de fiestaSoy una golfaDos, me tomé dos copas después del cinecenar con amigos y luego fuimos a bailar, bailary no paré de reírme.No, no soy yo quien merece que me condenenme encierren y me vigilen.Yo se lo firmo, si usted lo pideno necesita mas detectives,que aquel día pensaba que me moríay después de esquivar las cornadas de aquella manadasalgo y celebro cada semana que sigo viva.

CORO EL VAPOR DEL SUR (2017)

No hay nada que te pueda justificar lo definen mejor todas tus acciones y aquello que me tengas que comentar no es cosa de los genes ni de la historia ni un trauma de la infancia ni es hormonal ni que el tiempo ha cambiado mucho las cosas ni de azules o de rosas ni nada similar. No tiene 'na' que ver con todos esos cuentos llenos de princesitas hechas de papel No viene por la lengua ni por los celos ni siquiera son los cuernos que te pudieron poner. Y que no me diga nadie que le han ido provocando y que estaba ya borracho y que no lo quiso hacer. No es culpa de la locura de la crisis ni de la luna ni la leche que mamé. No es cosa de la tele ni videojuegos ni una cuestión de moda ni del colegio no hay ni una sola frase pa defender la violencia cobarde que padeció una mujer. Y siguen muriendo de pie porque aún quedan hijos de puta que sin la mano debió nacer

COMPARSA EL ÁNGEL DE CÁDIZ (2017)

Hoy le tengo que enseñarque el amor puede más que su infierno,que los besos cuando crean adicciónson más fuertes que el miedo.Como puedo curar esa herida,curar tanto daño.Como puedo decirleque hay vida después del maltrato.Que los golpes se sanancon dosis de amor y caricias.Que los gritos que aún le resuenanlos silencian las risas.Que no tiene que estar asustadacuando esté con un hombre,que hay amores que te dejan secos,y eso no son amores.Que nervioso estoy dios mío,menos cinco, y he quedao en punto;Y las horas que no pasan,¿no me habré arreglado mucho?Y aparece por su puerta,le doy la mano, y nos vamos juntos.Me acerco a su universocomo una enredadera,y mi pasión la frenoque ella precisa delicadeza, delicadeza.Y trepo por su noriala de sus sentimientos,que hoy no tiene ganas,y ni me habla, y yo me muero…y yo me muero.La despedida llegay otra vez más un fracaso,sus hombros encogidos,sus ojos tristesy ahí va llorando.Y aunque esto es la muerte en vida,y aunque te siento perdidano me rendiré chiquilla.Y a menos cinco, mañana te espero mi niña.Y así toda la vidahasta que llegue el díaen que te vea marcharte con una sonrisa.

Comparsa OBDC LA VIDA ES BELLA (2016)

Mientras tu faldamida vuestra dignididady sea carne para hablara tus espaldas,mientras la esenciadel carmín en vuestros labiossea un sucio desagraviode tu decencia,mientras tu novio,espécimen neanderthal,decida limitarcon quién hablas y no hablas,mientras se eduque en que no debes provocary algún baboso te incomode mientras andasporque eres guapay si no quieres piropos te tapas,mientras que libre hagas lo que te venga en ganay seas la puta y seas la guarrapor destapar tus mil pasionestus mil pasiones sobre tu cama,mientras que un hombre sea más hombrey a ella se la felicitapor ser bonita, por ser bonita, por ser bonita,mientras trabajarsea diferente cuando cobres,Mientras que en el bardejen la cuenta siempre al hombre,mientras que te llamen feminazipor lo que te corresponde,mientras el machismo se siga aceptandoy caminando entre nosotros como si nadalamentaremos entre llantostodos los días del añomujeres asesinadas.

COMPARSA LOS SANTOS (2010)

Nombres, quedan sus nombresen la lista interminable,de mujeres que tuvieroncompañeros sucios y cobardes.Nombres, quedan sus nombresPero no están sus vidas,se las arrancó el delirioy aunque olviden las Olvidosno se cierran las heridas.Son nombres de mujer,Victorias que perdieronla guerra en su alcoba.Con el morao de las Liriosy los Dolores de las Lolas,los Dolores de las Lolas.Las Socorro sin socorroque aman a hombressin Caridad,que les dan Martiriohasta su sepelio.Y, aunque griten las Rosariosy se entere el vecindariono hay Ángeles ni Remedios.dentro del Carmen del miedose marchitan Hortensias, Azucenas y Rosassin Consuelo.Haber nacido mujer,del vientre de otra mujeres su alegría, y su orgulloy su condena.De luto las Manuelas, las Mercedes,Candelarias y Marías.Maldito sean los hombres,maldito sean los hombres,que acaban con las mujeresy sólo dejanlistas de nombres,tan sólo nombres,tan sólo nombres.

CHIRIGOTA LAS MUCHACHAS DEL CONGELAO (2009)

Érase una vez,un cuento al revés,la Bella y el príncipe encantado.Bella se casó,y cuenta se dió,que su príncipe estaba hechizado,pues por las nochesel galán se hacía invisible se hacía invisibley no le veía ni el pelo.Aparecía pasada la madrugada dándole besos de hieloBella aguanta su vida en parejamientras le pega ella se calla y no se quejaporque cree que en su interiorresucitará el amory a su Bestia no la deja.Su pueblo es sordo y cruel,las paredes de los pisos hoy las hacen de papel,si grita el agresor,cogen el mando a distanciay suben el televisor.Siempre igualcon esa doble moralcada cual que esté en su casay Dios en la de todos.Márchate,corre Bella escápate,que un pueblo cobarde no se toma la molestiade ser solidario y de luchar contra la Bestia.

COMPARSA LOS PIRATAS (1998)

Con permiso, buenas tardes. Vengo 'pa' que me detengan.Que 'cansá' voy a sentarme.Pues verá, voy a explicarlela historia de un sinvergüenza.

Lo quería con locura,'toa' mi vida se la di.Pero él solo buscaba una criada, una esclava,una mujer para parir.Siempre decía que tenía una querida,una duquesa para él.Que le gustaba llegar por la madrugada'pa' tenerme a su merced... su merced...

Y lo he 'matao'. A mi Juan yo lo he 'matao'por haberme 'maltratao', por sentirme una perra,por hacerme una vieja con cuarenta y pocos años.Y lo he 'matao', a mi Juan yo lo he 'matao'y en mi alcoba lo he 'dejao' con mi llanto en sus labios.

Justicia no pido yo, que conmigo no la ha 'habío'.¿Quien me paga este dolor y la pena de mis hijos?Asi que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer.Pongame una soga al cuello porque, por primera vez,no tengo, no tengo miedo.