Justos por pecadores

Cuando Pepe Fierro, presidente del Jurado del COAC en categoría infantil vio correr a varios vigilantes de seguridad del Falla hacia el gallinero tuvo claro qué tenía que hacer, y cuando uno hace lo que tiene que hacer, nunca se equivoca. "Me dijeron que había follón en paraíso, que familiares de agrupaciones se habían liado, que habían empezado con la guasa y que uno de ellos, al parecer con unas copas de más, se había tomado las cosas peor. El caso es que en ese mismo momento decidí que todo lo que había previsto, el pasacalles con todos los grupos por el Falla, por el pasillo exterior, por el patio de butacas, acompañados por el jurado disfrazado, hasta acabar en el escenario para dar a conocer los premios, había que suspenderlo. Y así lo hice".

Fierro reconoce que le dolió la medida, "porque yo quería que los niños y las niñas disfrutaran de ese momento", pero "no se daban las condiciones adecuadas". "Al final los perjudicados son los que cantan, los chiquillos", dijo.

La concejala de Fiestas, María Romay, apoyó desde el inicio la decisión de Fierro. "Cuando, días atrás, me comentó la idea que tenía en mente de hacer el pasacalles y dar los premios con el público en el teatro me pareció bien, pero ya le advertí que para hacerlo los espectadores tenían que prestarse a ello, porque ya en semifinales tuvimos algún que otro incidente, aunque sin llegar al extremo de lo que se vivió el domingo".

La edil de Por Cádiz Sí Se Puede relató así el suceso. "Por lo que sabemos familiares de dos agrupaciones se habían ido calentando mutuamente en las redes sociales tras algún encontronazo anterior y al verse de nuevo las caras surgió la chispa. El ejemplo es lamentable para los niños. Esperemos que la gente implicada sienta vergüenza de lo sucedido y a partir de ahora se respete un poco más al resto de las agrupaciones y al propio teatro, porque hay que saber estar, comportarse, tener unas reglas básicas de convivencia. Ciertamente nos preocupa que se den estos comportamientos en la cantera", concluyó.

Por su parte, autores de estas categorías coincidían ayer en señalar que en la mayoría de ocasiones los padres tienen peor comportamiento que los niños. "Entre los grupos normalmente hay buen rollo, no veo peleas, pero el fanatismo de los padres lo enturbia", comentaba Diego Letrán, autor de la chirigota infantil 'Seguimos dejando huella'. Letrán, que llevaba siete años participando en la cantera como componente y ahora dos escribiendo agrupaciones, comentaba que si no fuera por los familiares de los participantes, seguramente no se producirían este tipo de situaciones que, desgraciadamente, se producen en otras actividades en las que participan menores. "Hay mucho gritos cuando se canta y eso que ahora es menos, porque como no te puedes pasar de 30 minutos en el escenario o te penalizan, y también gritan campeones, algo que me parece mal tanto aquí como en adultos, porque es faltar el respeto a otros grupos", opinaba el joven chirigotero que ayer lograba el primer premio en la final infantil. Letrán confía en los cambios y las ganas que le están poniendo ahora los representantes de la cantera, con Pepe Fierro, "y que ya se están notando". "De hecho si no fuera por la pelea hubiera habido un pasacalles y una convivencia".

Por su parte, Roberto Fabio Durán, que este 2017 trae la comparsa juvenil 'Las batallitas de San Sebastián' tenía claro que es "cuestión de educación". "Los verdaderos protagonistas son los niños, que están en el escenario, pero los padres creen que sólo está su hijo, que es el mejor. Es igual que cuando van al campo de fútbol de Elcano y se creen que está jugando Messi", lamentaba.

Para el joven, si los padres pusieran más de su parte se podría hacer mejor cantera, "por ejemplo quedándose a escuchar el resto de agrupaciones, no sólo la de su hijo". Reconoce eso sí, que no es nuevo, que estos comportamientos de algunos que empañan al resto se repiten desde hace tiempo. "Me acuerdo de 'Los rufianes', primer premio del Jona, que tuvo que salir la voz en off para poder interpretar sus coplas, o con 'La Magia', o cuando ganó un año una comparsa de Chipiona y tuvieron que venir hasta los antidisturbios", recuerda. El autor, que resalta el trabajo en este sentido, también pone la mirada en cada uno de los grupos. "Que los autores transmitan compañerismo, amistad y no el ser competitivos", asegura. "Vale que todos queremos ir bien cantados, bien expresado, lógico, pero no hay que incentivar la competitividad y que te ciegue un premio", opina.

Y hablando con un reputado autor que salió de la cantera, Luis Rivero, incide también en los peligros de la competitividad. "No me parece mal que haya una competición, pero desde el punto didáctico no es lo más sano", decía Rivero, que reconocía el esfuerzo del jurado de este año en enfocar el concurso "a lo que debe ser", con detalles como dejar cantar en la Final a una agrupación que no había pasado. Para el corista, "es lamentable" lo que pasó en la Final infantil, "igual que ocurre en el fútbol con los chiquillos". "Y la mayoría del público no está insultando al árbitro pero el que lo hace, hace demasiado ruido", comentaba.

Rivero cree que en la época en la que él salía como componente era incluso peor. "Yo recuerdo el año de 'Payasitos', que estábamos en el escenario y había tal jaleo y barullo, que tuvo que salir la voz en off a decir al público que o guardaba respeto o se suspendía la Final". Rememora cómo los ensayos de muchas agrupaciones de la cantera eran en horarios no adecuado para los niños, en sitios no recomendables, pero también destaca a personas que lo hacían muy bien, "de forma didáctica", como el propio Antonio Guerrero, que sacaba la agrupación de la Peña Nuestra Andalucía, "y para el que la educación estaba por encima de todo". Por eso, Rivero no sabe hasta qué punto se puede buscar una solución a este tipo de trifulcas desde la organización. "En su momento se cerró el gallinero", recuerda, y destaca la Escuela del Carnaval como una opción más que saludable. "Al final con la Escuela del Carnaval los chiquillos participan, van al Falla, es más barato para los padres la elaboración de los tipos y no hay la presión de montar un repertorio completo ni ensayar tanto como para la competición", termina.