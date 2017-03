"ES JUSTO, PERO MUY SUBJETIVO"

"Ha sido un resultado justo, pero muy subjetivo". El presidente del jurado del COAC, Juan José Téllez, intentó ayer justificar públicamente por primera vez en la historia lo que en algunos casos es injustificable: el gusto de las diez personas que se han encargado de evaluar a las agrupaciones que han pasado por las tablas del Gran Teatro Falla durante algo más de un mes. El resultado final, tal y como argumentó Téllez, se atiene a las diferentes valoraciones realizadas gracias a las herramientas de las que disponían.

Más que para razonar las puntuaciones dadas en cada una de las actuaciones -algo que es prácticamente imposible al estar sometida a la subjetividad de diez personas-, la rueda de prensa de ayer sirvió para dar luz a las sombras que los miembros del jurado han detectado en la normativa del certamen de coplas para poder desarrollar su labor y mostrar su parecer sobre los posibles cambios que se podrían realizar en el reglamento para mejorar el certamen de coplas.

Téllez, que estuvo escoltado por el secretario, Manuel Rojas, y los vocales Ana Barceló, Mariló Maye, Adela del Moral y Josele de los Ríos, felicitó a los grupos vencedores por los premios conseguidos y pidió disculpas a "quienes se hayan sentido defraudados por el fallo del jurado". De hecho, precisó que la decisión tomada se ha realizado "en función del reglamento que hemos tenido que interpretar". A esto añadió posteriormente que "nuestro palmarés fue la final, no los premios de la final".

Por la experiencia vivida, el presidente del jurado pidió que el Patronato tenga en cuenta la opinión de los anteriores jurados para facilitar su trabajo en próximas ediciones, ya que "lo único que vamos a intentar ofrecer es sugerencias creativas y constructivas".

A partir de aquí, todo empezó a girar en torno a las posibles mejoras. Téllez empezó a enumerar las dificultades que los miembros del jurado han tenido para enjuiciar los repertorios. Una de las principales -y que ha podido tener cierta relevancia en el resultado final- ha sido la valoración de los grupos en la fase preliminar. Ante esto, el periodista reconoció que "nos hemos encontrado con una cierta impotencia a la hora de valorar mejor a agrupaciones que en la fase de preliminares no habíamos valorado correctamente, desde nuestro punto de vista, porque en la fase preliminar se va a ciegas". Esto se debe a que "no se tiene una visión de conjunto de la fase ni se puede recapacitar sobre los votos que se han ido otorgando". Un aspecto al que se une el arrastre de los puntos.

Por ello, el presidente del jurado apuntó la posibilidad de eliminar las puntuaciones en la primera fase y decidir a su finalización las que deben pasar a cuartos. Sin embargo, también reconoció el riesgo que existe -como se comprobó en los años en los que los puntos de la primera fase no se arrastraron- de que "las agrupaciones potentes reservaran su mejor repertorio y pasaran de trámite la fase de preliminares", lo que conllevaría restarle "brillantez al Concurso".

Ante esto, otra idea que expuso Téllez fue que "al menos se permitiera un cupo de corrección y no estar sometidos a la entrega diaria de puntuaciones al notario". De hecho, reseñó que en otros concursos musicales "se ven todos los participantes y después se juzgan".

Centrado en el caso concreto de la chirigota 'No te vayas todavía', Téllez apuntó el "lastre" por la puntuación de la fase preliminar por no tener una visión de conjunto, aunque tampoco precisó si la valoración que hubiera sido diferente, lo que le habría permitido obtener un mejor premio que el tercero. Con todo, sí evidenció que este grupo "creció a medida que fue avanzando el Concurso".

Otro aspecto en el que Téllez entró fue la "frustración" que puede provocar en los aficionados el fallo del jurado tras las sensaciones que las agrupaciones muestran en la final. Téllez apuntó que "lo que se premia es la regularidad y no la brillantez en la final". Por este motivo, argumentó que se justifican "muchos cajonazos que todos hemos denunciado y sufrido en alguna parte de nuestras vidas" y que sólo se explican "cuando nos enfrentamos a la responsabilidad de ser jurado".

Con esta perspectiva, el periodista aportó la posibilidad de que en la final "se parta de cero", por lo que en ella se darían los premios. El actual sistema de arrastre de puntos, según su opinión, está "impidiendo que agrupaciones que han obtenido un mal resultado o una mala valoración en preliminares pero que hayan crecido a lo largo del Concurso puedan ser primer premio, cuando a lo mejor partiendo de cero podrían serlo". Aun así, el periodista precisó que esta idea no es compartida por todos los miembros del jurado que ha presidido.

Sobre la última noche del Concurso del Falla, también dejó caer la necesidad de que todos los repertorios en esta sesión sean de estreno y no se permitan las repeticiones de coplas.

Sin embargo, al ser preguntado sobre la posibilidad de que las puntuaciones sólo sirvan de orientación para tomar las decisiones, Téllez dijo que, aunque podría facilitar la labor del jurado, esto "alentaría la paranoia sobre por qué el jurado otorga un voto y no otros", por lo que, aunque "lastran al jurado", admitió que "al menos dan un argumento mínimamente objetivo" para argumentar la decisión definitiva.

Incluso, para confirmar la necesidad que tiene el jurado de disponer de un sistema de puntuación, señaló que "echamos en falta que, en vez de una puntuación genérica, pues se pueda puntuar la afinación, que sería lo lógico en un concurso musical, o la letra o la música específicamente lo mismo que se puntúa el tipo". "A lo mejor complicaría al jurado, pero sería más justo", sentenció.

Con la lógica controversia que genera el fallo del jurado, Téllez también propuso la posibilidad de crear un premio del público, como sucede en festivales de diversa índole, de manera que se dé la oportunidad a la gente de "valorar en función del corazón" y se dé "otra visión posible del Concurso" que "se aproxime a un sentido mayor de la justicia".

Un punto que el jurado del COAC que finalizó el pasado viernes consideró que se debe reformar es el apartado de las sanciones. Téllez remarcó que se necesita "un sistema de sanciones más racional y más equilibrado". De hecho, una de las polémicas del certamen ha sido la penalización -que después se eliminó- a la chirigota 'Pa religión, la mía', de los Molina e Iván Romero. Téllez justificó que el cencerro es "un instrumento musical presente en la discografía clásica", aunque también resaltó que, a partir de las alegaciones presentadas por la agrupación, en la definición de la RAE no aparece como tal. Por este motivo, reclamó que se incluya en el reglamento o en un anexo a la normativa "una guía a las agrupaciones sobre qué pueden usar o no pueden usar", de manera que "no fomentemos la picaresca más que la creatividad".

En otros aspectos, Téllez mostró su preocupación por la situación que vive el cuarteto, por lo que creemos que "hay que intentar fomentar una agrupación que es muy dura, que es esencial en el Carnaval de Cádiz y que no pasa por su mejor momento". Ante esto, apuntó la necesidad de "articular un reglamento específico" que permitiera "incentivar su presencia en el Concurso".

Asimismo, Téllez también aprovechó para defender a su compañero de palco Luis Ripoll tras el problema suscitado por un comentario en Facebook sobre la comparsa 'OBDC La última flor'. El presidente del jurado justificó que "somos seres humanos" para expresar que Ripoll puede decir que le emocionó un pasodoble.

Entre las curiosidades, destacó la constatación por parte del jurado de la mejora de la calidad de las agrupaciones sevillanas o la petición de disculpas que realizó Josele de los Ríos por las bajas puntuaciones a las comparsas 'Los girasoles' y 'Los fieles'.