'Los Irracionales' gana el XXV concurso Fermín Salvochea de la ONCE

La comparsa gaditana 'Los Irracionales', de Jesús Bienvenido, ha resultado ganadora de la XXV edición del Concurso Fermín Salvochea con el que la ONCE premia las letras más solidarias y con mayor compromiso social del Carnaval de Cádiz 2017.

Según indica la ONCE en una nota, el Palacio de Congresos de Cádiz acogerá el próximo sábado, 4 de marzo, la gala de entrega de premios, que será retransmitida en directo por Canal Sur TV.

Después de proclamarse ganadora de comparsas en la Final del Falla del Concurso del Carnaval de Cádiz, los de Jesús Bienvenido suman ahora el premio más emblemático de la historia del Concurso Fermín Salvochea de la ONCE, que celebra este año sus bodas de plata. La letra ganadora corresponde al pasodoble 'Abre los ojos, mi niña, que se hace de día', que desnuda el drama de los refugiados y de tantas personas que tienen que abandonar sus casas y su país para sobrevivir en un destino incierto.

El segundo premio ha sido para el coro 'La Reina de la Noche' de Antonio Bayón y José Antonio Valdivia, por el tango 'Érase una princesa'. El coro de los Estudiantes de Cádiz, cuartos en la Final del Falla, toca la problemática de la anorexia tratada con una exquisita delicadeza por su autor.

El tercer premio del Fermín Salvochea ha sido para la chirigota de Cádiz 'Los Pastelitos', por el pasodoble 'Últimamente en el mundo está la cosa muy tensa' que pone de manifiesto, en su estilo chirigotero, un repaso general por los principales problemas sociales que afectan hoy en día a la sociedad.

A los tres premios que concede habitualmente la ONCE a los coros, comparsas y chirigotas con las letras de mayor carga social, este año ha añadido una categoría especial para premiar a la letra que refleje, a juicio del jurado, los valores que encierra el concurso Fermín Salvochea a través de sus 25 años de trayectoria y el papel desarrollado por la ONCE como promotora del concurso.

Asimismo, el premio especial 25 Aniversario ha sido para la comparsa de Algeciras 'Los Incondicionales', de Enrique Parodi, por el pasodoble 'Desde que te conocí', un precioso poema puesto en el pensamiento de un perro guía que evidencia el servicio que presta para la autonomía y movilidad del colectivo de personas ciegas. Esta es la primera vez que una agrupación de Algeciras gana el Fermín Salvochea. De los cuatro premiados este emblemático año, ninguna de las agrupaciones había resultado antes ganadora de este certamen por lo que se estrenan en el historial del concurso.

En esta edición de las bodas de plata se han presentado 58 agrupaciones, que supone la mayor participación en los Premios Fermín Salvochea en sus 25 años de historia. El jurado reunido el pasado lunes, presidido por Alberto Ríos, director de la ONCE en Cádiz, ha estado integrado por Jesús Espiñeira, coordinador del Concurso desde sus orígenes, Ana Ruiz de Frutos, jefa de la Unidad de Servicios Sociales de la ONCE en Cádiz, Javier Benítez, director de la RTVA en Cádiz, y Fernando Casas, premiado en reiteradas ocasiones en el concurso oficial del Gran Teatro Falla en las modalidades de cuarteto y chirigota.

Entrega del premio

El Palacio de Congresos de Cádiz acogerá el próximo sábado, 4 de marzo, la gala de entrega de premios de esta XXV edición, que será retransmitida en directo por Canal Sur TV y presentada por Juan Manzorro.

En esta ocasión, el acto contará con la participación de la agrupación teatral Orozú, integrada por actores ciegos y con discapacidad visual grave de Cádiz, que aparecerán entre las actuaciones glosando la figura histórica de Salvochea.

El programa comenzará a las 17,55 horas y concluirá a las 20,20 horas y Canal Sur movilizará a 30 profesionales técnicos con seis cámaras y una unidad móvil para la retransmisión.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, participarán en la entrega de premios y darán un especial homenaje a quien ha sido alma del Concurso desde sus orígenes, Jesús Espiñeira. Coincidiendo con la Gala de estas bodas de plata, a la que asistirán cerca de un millar de invitados, la ONCE dedica su sorteo de fin de semana del sábado 4 de marzo a los Premios Fermín Salvochea y ha editado un disco con las actuaciones de todas las agrupaciones ganadoras hasta este año.

En este cuarto de siglo, el premio ha tenido diferentes formatos, existiendo entre 1999 y 2016 una fase presencial en la que las agrupaciones seleccionadas de entre todas las letras recibidas, actuaban en directo. Esta fase se celebró en lugares como la Peña 'Los Demócratas', la Peña 'La Salle Viña' o la Peña Flamenca 'La Perla de Cádiz'. Por su parte, la gala de entrega de los premios también ha tenido diferentes escenarios, desde la propia sede de la ONCE, el Real Club Náutico, la Estación Marítima, el Palacio de Congresos, el hotel Atlántico, el teatro La Tía Norica o la Peña 'La Perla de Cádiz'.

En la presentación del cupón, el delegado territorial de la ONCE en Andalucia, Ceuta y Melilla, Cristobal Martínez, sostuvo que la ONCE quiere celebrar "a lo grande y con todos los gaditanos" las bodas de plata del Fermín Salvochea, y se declaró "muy orgulloso" del camino que Cádiz y la ONCE han recorrido juntos de la mano del Carnaval. Dentro del marco de colaboración entre la ONCE y la RTVA, la Organización Nacional de Ciegos aportará el próximo jueves el premio de 'La Aguja de Oro' que convoca Canal Sur Radio para premiar el mejor tipo del Carnaval de Cádiz.