Los Indiana Jones de los Callejones

FICHA Localidad: Cádiz

Letra: Manuel Enrique García Rosado

Música: Manuel Enrique García Rosado

Dirección: La agrupación

Representante: Manuel Enrique García Rosado

En 2015: Los Paco-Piedra

El tipo. Buscavidas gaditanos a lo Indiana Jones. Las coplas. Una aventura que dura un año entero. Buscavidas que intentan sobrevivir vendiendo lo que sea. Mil formas con las que Indiana Jones intenta escapar de la necesidad. Dos cruzadas carnavaleras en los pasodobles. En el primero, Kike Remolino le pide disculpas a Pedro el de los Majaras por el cachondeo que ha habido con el tipo de 'El ojo de Cai'. Una letra en la que el autor reconoce acertadamente que cuando participa en el Concurso tiene asumido que se expone a las críticas, pero este derecho del que paga una entrada se pierde "si no hay respeto". Un arrepentimiento con el que espera que el pregonero vuelva a abrazar a Cádiz. Bastante bueno el segundo a la cantera -Kike es un experto en este tema porque él nació de ella como componente y como autor- a partir de la petición de un niño a su padre para salir en una chirigota. Un mundo, el de la cantera, que tiene una cara bonita pero otra que no lo es tanto por no contar con patrocinadores, tener que pagarse los componentes el tipo con papeletas o el poco respeto del público. Se escapan por poco de la bola de pelos en los cuplés. Algo mejor el segundo a la manida frase "no, lo siguiente", que es lo que hacen ellos con un ligue, que no le comen el ombligo, sino "lo siguiente". Regular el primero al cuidado de las mascotas. Ellos tienen a una vecina fea, por lo que el puntazo lo tiene su perrita.

En cuartos

Las coplas. Una nueva aventura cada día para sobrevivir. Como en el Falla, en el que en cada pase hay que buscarse la vida para seguir avanzando. La chirigota de Kike Remolino demuestra que es una de las que sabe adaptarse a la competición mientras que va avanzando. Y lo hace con un pase que supera lo presentado en la fase preliminar. Indianas que lo mismo se ganan la vida vendiendo caballas tan frescas que se comen el picadillo, intentan cantar Carnaval aunque no les contraten ni en el Novelty o te dan el coñazo como el tapicero. Dos aventuras sociales bien desarrolladas en los pasodobles. La primera sucede en la escuela, en la que muestran el acoso a los profesores. Ésos que estudiaron Magisterio por vocación, pero que se han convertido en el "hazmerreír" del pasillo por culpa de unos niños que se convierten en los "guais" de la pandilla. Un llamamiento a los padres para que ayuden a eliminar este problema. Realizan una cruzada desde el comedor de María Arteaga en la segunda copla para contar la cantidad de puertas abiertas que hay en la ciudad para las personas necesitadas. Piden ayuda a los ciudadanos para que colaboren con los colectivos con lo que tiene en casa y les dicen a los que lo pasan mal que no se avergüencen por tener que pedir, ya que no tienen la culpa. Cuplés un pelín salvajes en su remate, pero resultones. En el primero, ahorran algo de dinero al hacerse donantes de semen, pero cuando van a comprarse un coche se tienen que hacer "15 o 20 macocas" para pagarlo más tarde. En el segundo, hacen de todo con su látigo, pero lo pasan mal cuando se tienen que lavar el culo. Guasa con ange en el popurrí con su posición en el Jurado Diario y 'Los doce'.

En preliminares

las coplas. Un personaje con el que te puedes cruzar en cualquier esquina. Gaditanos que hacen de su necesidad una virtud. Hombres con más títulos en cursos que la Duquesa de Alba y el Real Madrid, pero que tienen que vivir mil aventuras a diario para poder sobrevivir. Kike Remolino regresa a la chirigota con un repertorio muy resultadista y fiel a su estilo, como se puede ver en un popurrí en el que desarrollan su modo de vida en función de las fiestas y de los momentos del año, de los que se aprovechan para sacar unos euros. Muchos recursos efectistas en los que el público cae, a pesar de no tener demasiados golpes. En los pasodobles, sí cambia la forma de escribirlos al ser serios de principio a fin, con una música que coge cuerpo a partir del trío, pero a la que le da varias vueltas para buscar el final. En la primera copla, recuerdan el año que han pasado por no venir al Concurso, por lo que al final le entregan a la afición la chirigota que le deben. Buen homenaje en la segunda letra a Antonio Martín, en la que piden que le pongan un busto en la plaza de la Cruz Verde. Pinchan los cuplés al tener remates conocidos los dos. En el primero, Hillary Clinton le dice a Bill que él lo tuvo más que chupado para salir elegido presidente. Por su parte, en el segundo viven a oscuras por lo cara que está la luz, pero cuando se encuentran a la mujer con otro en la cama, ella les dice que es el que paga las facturas. La aventura será reñida.