Imanol Arias: “Me emocionan muchísimo los pasodobles”

“Me ha tocado la lotería estando aquí esta noche”. Radiante, Imanol Arias atendía a la prensa en el palco 10, que compartía con el periodista Jordi Évole y la cantante Vanessa Martín. El actor reconocía que había estado anteriormente en el Falla viendo teatro, pero nunca Carnaval. “Sé lo que es, lo veo, lo escucho y algunas que se me quedan todo el año, pero ya saber de Carnaval y ser de Cádiz eso es un privilegio que poca gente tiene. Algunos nos arrimamos, pero el talento y el ingenio que hay aquí eso es único”, comentaba valorando lo que hasta ese momento había disfrutado: el coro de Julio Pardo, el cuarteto de Gago y la comparsa de Subiela. Y se animó a explicar que tiene predilección por los pasodobles. “Me gustan mucho. Me emocionan y tienen un virtuosismo tremendo”, apuntó. Acababa de cantar 'Los prisioneros' y el entrañable Antonio Alcántara de la serie 'Cuéntame' señalaba que “ha sido precioso”, añadiendo algo que es mucho para quien no es un picado de la fiesta “Había dos que no eran de Cádiz, que eran de Córdoba. El Carnaval es de Cádiz y la guitarra de Córdoba”, Se refería a los hermanos Aranda, José Manuel y 'Taleguilla', componentes de la comparsa.

Ante una nube de informadores, salió a colación su amor por Cádiz y su provincia. “Esta ciudad es muy generosa. La diputación me dio un premio turístico, en Madrid, y me dijeron que se lo daban a un hombre que no tiene un restaurante ni un hotel, se lo vamos a dar a este tipo porque habla mucho de Cádiz y porque se empeña en ser gaditano. Espero tener esta vinculación siempre”. Y tuvo palabras para el tema 'Cai' de Niña Pastori, después de que reconociera en el programa de Bertín Osborne que es un tema que escucha cada vez que se acerca al sur del sur. “Si especial es la canción, más especial es la que lo canta. Esa canción para un no gaditano que viene es como levantarse y rezar, como para empezar un buen día”, concluyó.