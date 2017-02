II Falla Fashion Weeks

Ni Milán, ni París, ni Nueva York, ni Madrid. La pasarela de las pasiones, de las tendencias y de la creatividad está situada en Cádiz, en el Gran Teatro Falla, cada noche que se levanta su granate telón. Porque aunque el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas se disfrute, sobre todo, por el oído, resulta innegable que la vista juega un papel importante en la recepción de la idea en el público. Con el tipo las agrupaciones también cuentan su propuesta, nos hablan de su personaje y del desarrollo de su idea. Por ello, y por segundo año consecutivo, Diario del Carnaval elige los modelos que más nos han llamado la atención del certamen contando con la colaboración del proyecto Tipos de cuidado que este año lleva a cabo por completo la fotógrafa gaditana Rocío Hernández.

Así, desde la primera sesión de preliminares, la joven artista, como ha hecho su padre en ediciones anteriores, retrata a cada agrupación que pasa por las tablas "normalmente buscando al personaje conocido del grupo o, si la agrupación llevan tipos diferentes cada uno, intentando coger una representación de cada disfraz", explica.

Así, durante este 2017 la fotógrafa ha tomado por completo el testigo del proyecto que comenzó Joaquín Hernández Kiki en 1995 y que en los últimos años ha contado con Rocío Hernández como colaboradora. "Sí en las últimas ediciones he estado ayudando a mi padre pero no iba todos los días al teatro, pero este año él quería que yo continuara por entero con el proyecto y yo, la verdad, encantada porque además de que disfruto mucho haciendo esas fotografías, me gusta el hecho de compartir algo con mi padre", reconoce la artista que compartió también con Kiki "el proyecto de los tipos del Carnaval de Uruguay, lo que resultó una experiencia interesantísima", recuerda.

También "interesante" y "gratificante" ha sido el trabajo de este año realizado desde el camerino 7 del Gran Teatro Falla. "Los carnavaleros son muy amables y se agradece que en momentos de tensión como los que viven ahí no tengan ningún inconveniente de venirse al estudio que montamos en el camerino y posar para los Tipos de cuidado", agradece la fotógrafa que siempre prefiere captar a sus modelos carnavaleros "mirando a cámara, muy metidos en su personaje" y emulando el estilo "de los coleccionables de cromos". "Siempre he visto este proyecto como un coleccionable, como algo para guardar y que permanezca", reflexiona sobre esta iniciativa que a Kiki le gustaría inmortalizar en un libro.