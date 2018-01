El Falla se desvela con una sesión llena de estrenos

El Falla se va desvelando al ritmo de pasodobles y cuplés de algunos de los grandes nombres de la fiesta. Y Fran Quintana, autor de la comparsa 'Los desvelaos,' sabe mucho de esto, pues llega con un tipo -creado por Dilo Creaciones-, "que representa a un insomne, una metáfora de mi propio papel, ya que al final me quedo despierto por las noches para escribir". Juega así con las musas nocturnas , las que le inspiraron para escribir y meter en horas el laureado pasodoble al "ofendidito" que no entiende el espíritu de la fiesta. Un desvelao que sabe de sombras nocturnas por llegar y de luces. Como las luces que siempre desprende un estreno, el de un veterano al que sólo le quedaba por escribir en la modalidad del cuarteo, Antonio Rivas, que se mostraba entusiasmado tras quitarse esta espinita, por lo que "me tiré al ruedo", y se metió al Falla en el bolsillo. Pero no era el único experimentado autor que tenía algo nuevo que mostrar. Y así lo narraba Javier Márquez Mateo, autor de la comparsa 'Los ángeles de la guarda', que llegaba con un grupo totalmente renovado, "con el que ha sido muy satisfactorio trabajar, la comparsa ha vivido un año muy bonito", explicaba de estos ángeles terrenales.