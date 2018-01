Estocada al humor

"Cuando lo recibimos no nos lo podíamos creer". Todavía entre la estupefacción y la rabia, Cristóbal Porras, representante legal de la chirigota 'Una corrida en tu cara', confirma que la agrupación sevillana recibió "el pasado lunes" un requerimiento por parte de los abogados de Andrea Janeiro instándoles "no sabemos muy bien si a retractarnos del cuplé o a que nos vayamos del Concurso", barajan. Una cuestión a dilucidar por los asistentes legales del grupo que han optado "por dejar este asunto en manos también de abogados y que ellos nos aconsejen cómo proceder", explica.

Podríamos decir que el detonante de este requerimiento judicial es un cuplé. Un cuplé cantado en el Gran Teatro Falla durante el pase preliminar de la chirigota 'Una corrida en tu cara' donde, aprovechando la mayoría de edad de la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban, se metían con el aspecto físico de la joven adulta. Pero, ¿es realmente el detonante un cuplé?

"Una vez que lo cantamos se armó por lo visto cierto revuelo en las redes sociales, tanto por el tema del cuplé sobre la chica como por parte de los animalistas que decían que defendíamos la muerte de un toro... Lo segundo pronto se calmó y creo que se entendió nuestra parodia sobre los toreros, pero lo primero provocó que algunas personas conocidas, como Jorge Javier Vázquez, hicieran comentarios al respecto y eso, parece, que ha tenido mucho apoyo y tirón... No lo sé, realmente, si se ha llegado al requerimiento por eso, pero el caso es que parece que lo que no consiguió Franco con el Carnaval lo van a conseguir ahora...".

Deja Cristóbal Porras un punto suspensivo y nos deja dudando si quien va a conseguir lo que no consiguió el dictador es Sálvame, las redes sociales, la potenciación mediática de las anécdotas y la carnaza, el descubrimiento del Concurso de Agrupaciones por parte de los medios de Despeñaperros para arriba o cualquiera de los factores diferenciales de esta edición del Concurso con respecto a las anteriores, igualmente plagadas de sátiras y de chistes sobre la flora y la fauna social tanto a nivel local, como nacional como internacional. (Que cada uno se encomiende al dios que le sea más efectivo el día en que a Falete, Kiko Rivera, Nacho Vidal o la Pantoja les dé por copiar la idea de Andrea Janeiro...).

"Nosotros tenemos el requerimiento desde el lunes pero, la verdad, es que no queríamos que trascendiera porque esto nos coge tan de imprevisto que no sabemos cómo actuar, si es positivo o negativo hablar para nosotros, estamos muy lejanos de este mundo de demandas y requerimientos", dice muy apenado el representante legal que, por este motivo, prefiere no hablar de aspectos más detallados del requerimiento como la respuesta que van a dar o el plazo que tienen para contestar.

"Ahora, si el sábado el jurado decide que pasemos a los cuartos de final nosotros vamos a cantar. Ha sido mucho esfuerzo, y más este año con la Navidad tan cerca del Concurso, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para ensayar, para preparar el repertorio... Y, además, que creemos que si el jurado nos ve merecedores de pasar es justo que cantemos", decide.

Y es que no lo entienden. La chirigota 'Una corrida en tu cara' no entiende "qué ha pasado" y tampoco entiende "por qué nos llega esto a nosotros solamente cuando otros muchos grupos también han llevado alguna cosa sobre la misma persona". "De todas formas -reflexiona- esto no le debería pasar a nadie, ¿eh?, ni a otros grupos que han dicho algo de esta persona ni a nosotros".

También está "seguro" Porras de que todo esto parte "de un gran desconocimiento por lo que es esto, por lo que es el Concurso y el Carnaval" por parte de la joven en cuestión y de las personas que se han pronunciado en contra del cuplé en las redes sociales.

Sí es cierto que desde que cumplió los 18 años, Andrea Janeiro parece muy preocupada por la repercusión de su imagen en las redes sociales. De esta forma, ya el pasado 5 de enero, la joven emitió un comunicado con motivo de "la presión mediática" a la que estaba viéndose "sometida" desde que cumplió "la mayoría de edad" ya que opinaba que se estaban "vulnerando" sus derechos al honor, a la intimidad y a su propia imagen, según una nota reportada por sus abogados a través de diferentes medios de comunicación nacionales.

Parece que esta misma asistencia legal mete en el mismo saco la sátira interpretada por la chirigota sevillana en forma de copla que los comentarios punzantes que se lanzan en redes o en tertulias televisivas. Estos mismos abogados, de momento, no se han puesto en contacto con la organización del COAC ni con la televisión pública local con respecto a la difusión de la actuación de la chirigota.