Equilibrios ante una nueva pirueta

No es fácil encontrar el equilibrio. Hay quien necesita varias vidas para lograrlo y otros que se topan con él donde menos lo esperan. Ángel Subiela, mítico director capaz de campeonar con autores como Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, Tino Tovar o Martín, parece más asentado que nunca con un proyecto que siente tan suyo como aquellos que ayudó a parir y que a poco de engendrados ya se veían en la obligación de aspirar a pasar a la historia. Ahora, quizá sin esa presión extra, es capaz de dormir bien la noche antes del estreno en el Falla y hasta de mantener una conversación sin que las pulsaciones de su corazón de comparsista de tronío alcancen niveles preocupantes. Ayer tarde, antes de emprender un nuevo pasacalle hacia el teatro de los desvelos, Ángel reconocía que este año está "muy tranquilo", confiado quizá en un repertorio confeccionado con mimo. Ángel valoró el esfuerzo que supone ensayar un grupo que cuenta con componentes de Córdoba o que trabajan lejos, como Sergio, su sobrino, que acude a la capital cada noche desde Los Barrios. "Yo mismo voy desde Barbate hasta Cádiz, así que es un poco complicado pero tenemos un gran grupo, lo pasamos bien, nos reímos y hacemos lo que nos gusta, Carnaval, con ilusión de que seamos capaces de llegar al público otro año". Además este año Ángel estrenó su condición de abuelo en el Falla, donde seguro que dentro de muy poco podrá verlo cantar Mario, vástago de su hija Fani y que apenas tiene unos pocos meses.

Cerca de Ángel está Carli, su lugarteniente desde tiempos inmemoriales, que este año vive en sus carnes una experiencia que se le quedó en el tintero con su propio padre. "Cantar con mi hijo Javi es algo muy especial. No lo pude hacer con mi padre como me hubiera gustado, pero al menos sí que voy a poder cantar en el Falla con mi hijo". Así pues, la saga de los Brihuega está asegurada. Y para celebrarlo, su mujer, Inma, estuvo ayer en el teatro, "y eso que hacía años que no venía a verme, pero claro, un hijo tira mucho", bromeaba Carli.

Del tipo de 'Los equilibristas' se ha encargado la firma de Keko Trinidad, Quattro Decoración, mientras que el maquillaje corría a cargo de la firma Piarlé. Su responsable explicaba a este diario que para dar vida a estos equilibristas "hemos aplicado una técnica mixta: con pincel y aerografía muy sutil, porque Ángel nos dijo desde el principio que quería que los componentes de la comparsa fueran reconocibles. La caracterización está inspirada en el circo de los años 20".

Por el centro de día para personas mayores de la calle Zaragoza, donde se prepararon estos 'Equilibristas' pasaron numerosos amigos del grupo y por supuesto gente que los ha acompañado durante todo este largo periodo de ensayos, como es el caso de Álvaro, fotógrafo oficial del Córdoba CF y que cada día se desplazaba desde la capital de la mezquita hasta Cádiz junto a los cordobeses de la comparsa para llevar un diario gráfico de lo que han sido estos meses.

También llegó a saludar uno de sus autores, Manuel Sánchez Alba El Noly, padre de algunos de los pasodobles más cantados en la historia del Carnaval gaditano. "Estoy contento con el resultado de la comparsa -reconocía Noly-. Espero que guste el pasodoble y todo lo demás. A mí, como padre de todos ellos, me gustan todos los pasodobles que he hecho, no puedo quedarme con ninguno. El del año pasado fue gustando conforme fue avanzando el Concurso. El hecho de que lleváramos menos componentes también fue un handicap".

Y así, entre piruetas de la vida, y algún que otro batacazo que deja sus correspondientes cicatrices, marchó para el Falla una nueva comparsa con el sello Subiela.