Empacho de coplas

No fue fácil encajar el Concurso de Agrupaciones 2018 entre la Navidad y el Carnaval debido a las tempranas fechas de la fiesta en la calle, pero se consiguió y esta noche será realidad una nueva cita con las coplas en el Gran Teatro Falla, en la categoría de adultos. Para ello se ha reducido el número de sesiones de preselección, de 21 a 19, y habrá más grupos en cada una que el año pasado, siete la mayoría de los días y ocho los fines de semana. Las funciones comenzarán a las 20.30 y las agrupaciones consideradas cabezas de serie actuarán en sexto lugar, salvo en el caso de los coros que seguirán abriendo telón. El sorteo del orden de actuación no deparó funciones espectaculares, aunque parece que la calidad está repartida entre todas las sesiones.

Después de la retirada oficial, conocida ayer, de la chirigota de Cádiz 'Los noveltys', y de la comparsa 'El genio' (Mairena del Alcor), hace unos días, la participación se queda en 137 agrupaciones: 17 coros, 51 chirigotas, 63 comparsas y seis cuartetos. Todas ellas estarán bien arropadas por el público después de agotarse el papel para todas las jornadas tanto en taquillas como en internet. Aunque cabe la posibilidad de que estos días queden localidades: las que no retiren, en el plazo de 48 horas antes del inicio de la sesión, las personas con movilididad y audición reducida, y las que devuelvan las agrupaciones participantes, a las que la organización les facilita dos por componente para el día del debut en la primera fase.

El jurado, siempre en el punto de mira, protagoniza los más importantes cambios de este Concurso. Para empezar, fue elegido de manera distinta a lo habitual. Los vocales y el presidente, por separado, tuvieron que inscribirse en una bolsa de aspirantes. Fueron elegidos finalmente por una comisión nombrada dentro de la propia Junta Ejecutiva del COAC y formada por personas que no participan este año. Pero la gran novedad radica en la valoración de las agrupaciones en la fase clasificatoria que hoy comienza y que se extenderá hasta el sábado 27 de enero. El jurado no utilizará una puntuación numérica sino que las grupos se clasificarán a cuartos de final en función de ser 'apto' o 'no apto', según el reglamento, aunque al jurado estos términos no le parecen adecuados. Así, los puntos se arrastrarán desde cuartos de final hasta la final.

La forma de puntuar también ha cambiado. Hasta ahora, cada apartado que se cuantificaba (presentación, tangos/pasodobles, cuplés, estribillos, popurrí y tipo en coros, chirigotas y comparsas y parodia, cuplés, estribillos y otras composiciones) tenía una puntuación máxima diferente (hasta 22 los tangos de los coros, los pasodobles de las comparsas y los cuplés de las chirigotas y hasta 44 la parodia de los cuartetos) hasta un máximo de 100 puntos por actuación. Es nota máxima que podrá lograr cada agrupación no cambia, pero el Patronato del COAC ha modificado la forma de calificar en función de unos coeficientes que mantienen la importancia de la composición propia de cada modalidad pero que "busca facilitar la labor del jurado a la hora de puntuar".

Así, cada jurado puntuará de 0 a 10 cada uno de estos elementos y se le aplicará, automáticamente (mediante un proceso informático) a esa puntuación un coeficiente que permita mantener que la copla genuina de cada modalidad sea la que más puntúe. En coros, comparsas y chirigotas a la puntuación (salvo el tipo) cada jurado puntuará la letra, música y la afinación y esa suma se le dividirá entre tres, antes de aplicarle el coeficiente para lograr la puntuación definitiva. En el caso de los cuartetos se puntuará letra e interpretación, a esa suma se le dividirá entre dos y se le aplicará el coeficiente.

Otra de las novedades, a peticiónde los artesanos, es la unificación de los tiempos de montaje y desmontaje, antes separados a efectos de sanciones en el reglamento. Así, tendrán un tiempo máximo para realizar ambas tareas, de diez minutos si no lo solicitan las agrupaciones y de 20 si lo piden formalmente.

Igualmente, para dar más realce a la cantera, en cuartos de final y semifinales de adultos, y detrás de los coros que abran telón, cantará cada día una agrupación premiada en infantiles y juveniles.