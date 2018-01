"En los ensayos decía Paco: Yo soy el capitán general y vosotros los soldados"

Emilio Fernández Vázquez, integrante de las primeras agrupaciones que sacó Paco Alba, le recuerda con verdadero cariño y admiración como un hombre de un carácter en cierto modo contradictorio, tímido y vanidoso, según la ocasión, pero siempre amistoso en la relación personal. Fueron Emilio, Paco Vedeli y Federico Pedreño los que le convencieron para que escribiera su primera chirigota, 'Los vendedores de mariscos'. También fue Emilio el que advirtió a Paco de que ese pasodoble comparando lo Santa que es Rita con lo bruta que es una vecinita iba a traerles problemas con la censura.

"Y así fue. Ya cuando lo cantamos la gente entendió otra cosa, se oyó por el patio de butacas un úuuu y Paco se descompuso, porque era muy miedoso. Decía: "vamos a ir presos". En efecto, nada más terminar de actuar subieron al camerino tres representantes de Acción Católica dispuestos a que recibiéramos la correspondiente sanción", recordaba.

Sin embargo, aparte de la descalificación de la chirigota, la cosa no pasó a mayores "porque -recuerda Emilio- les enseñamos el libreto sellado con la correspondiente aprobación del obispo. Nos prohibieron cantar ese pasodoble y tuvimos que pasarnos toda la noche tachándolo de los libretos. Además, en la calle, la Policía nos seguía para comprobar si cumplíamos la prohibición..."

Emilio también salió al año siguiente, 1954, con 'Los guajiros', donde se repitió la constante de nuestro autor respecto a la unidad de tipo, letra y la música. Un día iban por San Juan de Dios y se cruzaron con Aurelio Sellé, que les dijo: "Si no fuera de Cádiz, juraría que sois verdaderos guajiros recién llegados de Cuba".

Recuerda que "la chirigota ensayaba en el lavadero de la azotea de la casa familiar de Paco Alba, en la calle Sacramento. Yo, que iba de punta con Federico Pedreño, era el que daba el tono y Paco, con diapasón, afinaba y empezábamos. Tenía un oído extraordinario, hasta el punto de que mientras cantábamos, aveces salía del lavadero y, desde fuera, sin vernos, reconocía perfectamente las voces y nos daba indicaciones para corregir los errores que apreciaba en cada uno".

"En los ensayos -añade- y respecto a su agrupación Paco era mandón y vanidoso. Admitía pocas sugerencias de los demás, aunque la verdad es que siempre acabábamos comprobando que tenía razón porque hacía las cosas como nadie. Decía siempre aquí yo soy el capitán general y vosotros los soldados: Yo, que también tenía mi genio, le decía bueno, pues yo soy el teniente".

Esta faceta de su carácter contrastaba, según Emilio, con su gran timidez en la calle: "No era de esos a los que les gusta ir presumiendo por ahí y que le viera la gente, se ponía hasta colorado. Cuando tenía que ir a hablar con alguien para alguna cosa de la chirigota me decía ve tú Emilio, di que no me encuentro bien: Si hubiera sido como otros, se hubiera hecho millonario..."

Fue esta timidez la que le impidió salir en el Falla con su agrupación en estos primeros años, "una pena -apunta Emilio- porque cuando cantaba en el centro del escenario, el grupo valía el doble. Hacía unos movimientos, unos gestos muy peculiares con los que te iba indicando como tenías que cantar".

"Como él -asegura- no ha salido otro. Tenía una sensibilidad para las letras y un sentido musical extraordinarios. Sabía decir las cosas de una forma muy especial y hacer reír sin recurrir a las rimas fáciles y groseras que por desgracia tanto abundan en el Carnaval. Era único".

Esta consideración la traslada Emilio asimismo al plano personal y destaca que, "aunque en más de una ocasión discutimos y hasta dejé de salir unos años en su chirigota, eran discusiones por las cosas de Carnaval, pero seguíamos siendo amigos y lo pasaba muy bien con él".

De su experiencia con Paco Alba cuenta Emilio una anécdota digna de mención: fue en el año 1959, cuando sacaron 'Las huestes de don Nuño'.

"Acababa de llegar a mi casa -recuerda- después de actuar en el Falla y aparece un ordenanza del Ayuntamiento buscando a Paco, para decirle que tenía que escribir un pasodoble dedicado al ministro de Trabajo, que había anunciado su visita a Cádiz para el día siguiente. Todos quedábamos dispensados de ir a trabajar, aunque nos aseguraban que nos pagarían el jornal. Paco escribió el pasodoble en una noche, nos pasamos todo el día siguiente ensayando y por la noche cantamos al ministro su pasodoble. Eso sí, el jornal prometido no lo cobramos hasta julio, después de reclamarlo varias veces".