EL ESCENARIO MÁS CALIENTEla hiella miel

Las coplas resuenan en el Teatro Falla. Cada vez más fuertes, cada vez con más pasión. El concurso avanza y las agrupaciones, sus autores y sus componentes, se van encendiendo sobre el escenario del coliseo gaditano y van contagiando a sus seguidores, a los aficionados, que se dejan llevar hasta llegar al frenesí. Pero estos arrebatos carnavaleros no sólo se dan en el escenario. A veces las letras se escriben con más facilidad delante de un teclado y esos sentimientos más primarios, pasión, sufrimiento, ira (mosqueo en gaditano), se convierten en un tweet que no se ha pensado dos veces antes de plasmarlo en una red que, si nos ponemos exagerados, pueden ver millones de personas. Como está ocurriendo en otras facetas de la vida, sobre todo la más emocionales, internet se está convirtiendo en un lugar para el desahogo. La Red está más calentita que un partido entre el Cádiz y el Xerez.

Los veintitantos días que llevamos de concurso son una muestra de esta utilización de las redes como una prolongación de las tablas del Falla. Pasodobles que se contestan, actitudes que se reprueban, autores y componentes que se atacan y otros que se defienden, el aficionado, que aquí se transforma de espectador pasivo en participante de este teatrillo... Definitivamente se ha roto la cuarta pared pero asomarse a estas vistas no es todo lo idílico que se quisiera.

Por ejemplo, la crónica de una web de Écija donde se defendía a la chirigota 'Ojú qué bochorno' de los comentarios vertidos por Emilio Gutiérrez El Libi en una retransmisión fue el punto de partida de una verdadera polémica que se fue alimentando con el potente altavoz que ofrecen las redes sociales. En esa página se menospreciaba el curriculum carnavalesco del gaditano y censuraban a Canal Sur por contar con una persona que expresa su opinión sincera. El monstruo que vive en internet comenzó a desperezarse. Los aficionados empezaron a calentar el ambiente virtual en streaming, es decir, mientras el Libi hacía su intervención ya se posicionaban a favor o en contra de sus palabras, algunos con más educación que otros. Luego vinieron los recortes con las líneas más morbosas de la crónica de la web de Écija y por último la contestación del propio Libi. "¡La que se ha liado, chiquillooo!', empezaba el Libi su estado de Facebook, que terminaba así: "Yo no insulté absolutamente a nadie. Viva Cai".

Otra polémica que saltó del teatro a las redes fue la del pasodoble que la comparsa de Germán Rendón, 'OBDC La última flor', le dedicó al periodista Antonio Burgos. Misma mécanica. El grupo canta, el aficionado, móvil en mano, casi retransmite la letra, y llegan los me gusta, los compartir y se activan los resortes de la mala educación y el mal gusto. El sevillano, en esta ocasión, se mantuvo al margen, aunque agradeciendo los apoyos recibidos compartiendo, retuiteando que cantaría McGregor hace unos años, los mensajes positivos de sus seguidores.

Porque hay quien se mantiene al margen y hay quien tira la piedra y esconde la mano, con mensajes crípticos que alientan aún más la imaginación de los del otro lado de la pantalla que finalmente son los que expresan lo que el autor del mensaje original no se ha atrevido a enunciar con claridad. "Se me ha caído un mito". Esto escribió uno de los autores de Los Molina tras conocer que se iba a impugnar el pase a cuartos de chirigotas. Otro más. "Esta noche es de las sesiones que empiezan a las nueve", escribió David Márquez Mateos un día muy concreto. O este mensaje en una botella emitido por el cuartetero Selu Piulestán: "Maldita la hora en que puse por primera vez el pie en el Falla. Si tus compañeros rajan de ti, que no dirán los desconocidos. Huelo a retirada". Ahí lo dejaron ellos, no seremos nosotros quien los interpretemos pero muchos aficionados cayeron en la tentación.

De hecho, no son pocos los rápidos dedos que escribieron al compás acelerado del corazón enfuruñado para, minutos después, pulsar el botón de borrar y aquí no ha pasado nada. ¿O sí...? Pantallazo, copiar, compartir... Las redes van más rápidas que la razón.

