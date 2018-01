'Don Taratachín' manda en una función poco inspirada

No fue la de anoche, desde luego, la sesión más inspirada de las clasificatorias. Una jornada pobre de coplas que tuvo en el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, 'Don Taratachín', a su gran protagonista. En una fase en la que todos guardan letra -no hay arrastre, como bien saben- destacaron las partes fijas, presentación y popurrí. Esta última pieza, muy trabajada, se convirtió en un homenaje al Carnaval y en especial a la modalidad de coros rescatando fragmentos de agrupaciones que forman parte de la historia de la fiesta. También lució la melodía del tango y la interpretación de un grupo potentísimo, cómodo en un repertorio fiel al estilo del coro. Como es habitual en ellos -y van 40 años ya, enhorabuena- pelearán por los premios hasta el final.

Comenzó el declive de la mano de la chirigota 'Los que pasan página', con un tipo curioso -de almanaques- y un repertorio más bien discreto, pero que conectó fácil con el público del Falla. Correcta, a continuación, la comparsa de Alcalá de Guadaíra 'La cumbre', interesante en música y aceptable en letra e interpretación. No se esperaba mucho de la sesión y quizás por eso el Falla estaba demasiado complaciente. Lo agradeció el cuarteto de Córdoba 'Madre mía', voluntarioso pero sin ninguna gracia. En otros tiempos, habría sufrido para terminar su pase. Algo parecido podría decirse de la comparsa portuense 'La octava maravilla', que no hizo precisamente honor a su nombre... repertorio flojo y mal defendido. Lo apostaron todo a la escenografía y no les resultó.

Del bajo nivel de exigencia del público también se benefició la chirigota de Écija, cabeza de serie accidental de la sesión -fue cuartofinalista en 2017 y recibió este reconocimiento por las bajas de otros grupos-. '¡Ojú qué penita de patio!' ofreció un pase simpático sin más, con su popurrí como mejor baza. Cerró la noche dignamente la comparsa almeriense 'El incomprendido', que sorprendió con su tipo -de Asurancetúrix, personaje de 'Asterix y Obélix', ahí es nada- y lució buenas voces y afinación.