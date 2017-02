Desestiman el recurso de la 'chirigota de la viña'

El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz desestimó anoche la reclamación presentada por la agrupación 'Chirigota de La Viña', que presentó un escrito en el que se acusa a los miembros del jurado y a su presidente de incumplir el artículo 3.1 del reglamento del COAC .

De este modo el jurado entiende que el documento "adolece de errores en tiempo y forma". En tiempo porque según artículo 27 del reglamento del COAC, "antes de que quede publicada la relación de agrupaciones carnavalescas que pasen a la siguiente fase, se podrá reclamar por parte de los representantes legales o miembros del jurado, de forma fehaciente y fundamentada, sobre cualquier infracción supuestamente cometida por alguna agrupación carnavalesca". Y la reclamación se ha hecho un día después. En cuanto a las formas utilizadas, el jurado también señala que la agrupación lo dirige al señor alcalde, "por lo que le damos traslado de su escrito al Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas por si estima pertinente darle curso al mismo ante la máxima autoridad local.

Asimismo, indica que la formación no especifica en el escrito "cuáles son las agrupaciones a las que supuestamente el jurado no ha querido perjudicar, ni ofrece ningún argumento o dato para sustanciar que cualquier decisión del jurado, a la hora de sancionar o no a otras chirigotas, hubiera podido perjudicar a su agrupación".

Una desestimación que fue acogida con pesar por José María Barranco, que insistía en el "incumplimiento" del artículo. Sergio Mora, director de la agrupación, explicaba que no han ido contra nadie, sino contra el jurado "por la mala praxis con el artículo 3.1". Añadió que "si no se cumple el reglamento no se está velando por cuidar el Carnaval de Cádiz, porque el reglamento está hecho para proteger el tango, el pasodoble y el cuplé. Si no, el año que viene puede llegar otro con una guitarra eléctrica y como hay un precedente, pueden recurrir si le penalizan. Se tienen que tomar el serio el reglamento y el Concurso", insistía. "Por eso vamos contra el jurado, no contra las agrupaciones que no han cumplido las normas, pues a fin de cuentas ellos no tienen culpa si no han sido penalizados".

Así, puntualizó Mora, "hemos esperado hasta el último momento para no perjudicar a ninguna agrupación y nos hemos asegurado de que así sea".

La agrupación se ha quedado justo en el corte, con 170 puntos, que eran los necesarios para poder pasar a cuartos. La cuestión es que sólo pueden entrar 18 chirigotas, y que el fallo es inapelable. "Nosotros no estamos reclamando pasar a cuartos por tener 170 puntos, sino por el hecho de que con el reglamento en la mano, estaríamos dentro. Estamos en nuestro derecho", decía antes de conocer la respuesta del jurado.