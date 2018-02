"El Concurso se ha quedado pequeño para lo que ha crecido"

Manuel Morera, que acaba de regresar a la modalidad del cuarteto con un flamante primer premio no considera que la 'desgaditanización' de repertorio en el Concurso responda a los cada vez más numerosos aficionados de fuera, "sino a lo que cada autor necesita contar para agradar al público. No creo que nadie escriba pensando en gustar fuera de Cádiz", afirma. "Esto no quita que se toquen temas de una forma determinada para que lo entienda todo el mundo". No obstante señala que hoy se critica todo, "si cantas a la Caleta, que te debes mojar más, si te mojas más, que le cantes más a Cádiz, si le cantas a Cádiz, que eres chovinista...".

En cuanto a la asistencia de público de fuera al Falla y la dificultad de la que se quejan muchos gaditanos a la hora de conseguir entradas señala "que sólo miro que sea un buen aficionado, no el DNI". Afirma que "el Concurso tiene que adaptarse a los tiempos y a la demanda", y que "si presumimos de que tenemos algo genuino, hay que avanzar y adaptarse a los tiempos. Cualquier espectáculo del mundo se vende en internet y con éste ocurre lo mismo". Otra cuestión es que el portal no funcione bien, "pero también es normal cuando miles de personas intentan a la vez comprar entradas". Por todo señala que "el Concurso se ha quedado pequeño para todo lo que ha crecido", dice a nivel de teatro, organización y otras cuestiones, "y no es tan fácil de solucionar". Sí que percibe el cuartetero que la actitud del aficionado ha cambiado, en respuesta al fanatismo. "No es como antes, ahora hay mucha información de todo, muchos jurados paralelos y en las redes hay muchos predispuestos a arremeter contra agrupaciones sin ni siquiera haberlas visto". Una situación que "presiona" mucho a los autores. En cuanto a la crisis de la chirigota apunta que "es muy difícil" y que "todo es cíclico".