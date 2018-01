¿Está claro? Pues oscurezcámoslo

Como se dice ahora: esto del carnaval se nos está yendo de las manos. Hemos elevado tanto el listón que se hace difícil comprender el significado de las agrupaciones o la intención de los autores. Antes unos se llamaban 'Los Hombres del Mar' e iban con traje de marinero. Ahora te ponen un nombre abstracto que contiene un significado esotérico. Los cronistas de la fiesta están obligados a contarnos qué pretende cada autor con su agrupación. Resulta paradigmático Martínez Ares que se llama 'El Perro Andalú' pero no van de perros sino que es algo así como un homenaje a la generación del 27 y un remedo de cómo nos ven a los andaluces fuera de Andalucía. De una complejidad manifiesta. Hay que hacer un máster para alcanzar tal sofisticación. Por si fuera poco el tipo necesita un manual de instrucciones en varios idiomas para comprender la denotación y la connotación. Cada prenda tiene un sentido, no hay nada al azar. El collar, la pandereta, una flor marchita, la corona, el fajín, las cintas. Todo tiene un porqué pero no me pregunte usted cuál porque ya se me ha olvidado, y eso que Tamara lo explicaba muy bien el otro día. Por si fuera poco, rematado por un manto que se inspira en el del cristo del Ecce Homo, no se sabe muy bien el motivo pero así nos dicen. Ya saben, cojan ustedes la llave allen y los tornillos sorrebrod (un poner) para montar el mueble.