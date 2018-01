'Champions league' del carnaval

La fase preliminar del Concurso del Carnaval termina mañana sábado. Han pasado casi tres semanas de actuaciones con pocas sorpresas. Una vez más, se ha visto que no existe un problema de fechas, sino de sentido común. Esta fase es una pérdida de tiempo para las agrupaciones punteras, al no acumular puntos. Ya se sabe que sólo sirve para engordar las taquillas, para darle difusión al concurso en los pueblos de otras provincias, para que agrupaciones modestas puedan presumir ante sus amistades de aquel día de gloria, cuando cantaron junto a la comparsa de Antonio Martínez Ares, Tino Tovar o Juan Carlos Aragón. El día en que saludaron a Ángel Subiela.

A efectos del verdadero concurso, no sirve para nada, sólo para unas primeras impresiones. Lo mejor del repertorio se supone que está guardado. Se podría establecer un paralelismo deportivo con la Liga de Campeones. Es como si hicieran jugar en la fase previa al Real Madrid y al Barcelona, o al PSG y el Bayern de Múnich, junto al campeón de Finlandia o el de Albania.

Por el contrario, en esa competición, lo que se pretende es lo contrario. Primero, se van eliminando los mantas entre ellos; y después, en la fase buena, ya entran los punteros como cabezas de serie. En el Carnaval, se podría premiar a los finalistas del año anterior (o incluso a los semifinalistas), que pasarían directamente a los cuartos de final.

No tiene sentido que los Messis y Cristianos de los coros, comparsas, chirigotas y cuartetos, que han ganado títulos y antifaces de oro, compitan contra simples aficionados que son panaderos o bomberos en sus pueblos y no hacen galas los fines de semana. Y, por supuesto, no han cantado en el Liceo en la despedida de don Antonio Martín.

¿Y cantarían los modestos en unas preliminares del Falla? Unos son más modestos que otros. Podrían organizar eliminatorias entre ellos y quedarse reducidos a la cuarta parte. Así cantar en el Falla ya sería, de por sí, un premio. El concurso necesita otro replanteamiento, sin que María la del Ayuntamiento piense sólo en la taquilla.

Hay niveles, pero en el COAC no se respetan. Así se insiste con este engendro preliminar, que carece de sentido.