Carnaval profesional

EN 1985 Paco Rosado y su grupo sacaron 'Los carreros de La Alianza', para dedicar el repertorio contra la OTAN. Cuando llegó el referéndum se negaron a cantar en los actos en los que se pedía el no, con alguna vaga excusa. Es decir, puedes cantar una cosa y pensar otra muy distinta, como los componentes de la chirigota del Selu, que no se sabe si son de Ciudadanos. El carnaval fue siempre una afición, los que sacaban agrupaciones lo hacían por diversión. Como eran gente humilde tenían que comerse el coco para montar el tipo con prendas y utensilios que hubiera en casa, lo que ahora llaman "disfraz de baúl" . Por eso se pintaban con un corcho quemado y utilizaban una caja de arenques para construirse el bombo. Se cita a Los Beatles como una de las pocas agrupaciones cuyos componentes pudieron vivir de su talento durante una temporada. Con la mayor difusión del carnaval llegó también el momento en el que algunos autores conseguían trabajo de guionistas y muchos componentes completaban su salario con ingresos complementarios. Ya hemos pasado a una cierta profesionalización en las agrupaciones punteras,de ahí que la chirigota del Selu cante donde le paguen. La gente tiene que vivir y es justo cobrar por el talento siempre y cuando no se le oculte al personal. Uno puede ser un radical antisistema y vivir de tocar el bombo. Un poner.