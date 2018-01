Por un Carnaval libre de acosos y sin violencias

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer y la Delegación de Fiestas, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz , ultima los detalles de la campaña de concienciación 'No es No. Carnaval sin Violencias', que ya se está difundiendo en Onda Cádiz Televisión como spot y que a partir de cuartos de final se difundirá a nivel regional.

La iniciativa, con la que se pretende implicar y comprometer a la ciudadanía con una postura activa respecto a actitudes poco respetuosas en el Carnaval, se puso en marcha el año pasado, y volverá a desarrollarse durante este Carnaval 2018 con el propósito de concienciar sobre un Carnaval libre de violencias y en igualdad. Con tal fin, se difundirá esta campaña con lonas, más de 1.000 carteles que se colocarán por toda la ciudad y, asimismo, se repartirán 20.000 tarjetones en institutos, facultades, otros centros universitarios y centros provinciales de mujer, entre otras dependencias, con el siguiente contenido: En Carnaval no todo vale; El NO sigue siendo NO; En Carnaval si agreden a una nos agreden a todas; En Carnaval muévete con libertad y seguridad; No te pases, ligar no es acosar; Por un Carnaval libre e igualitario; Respeta la diversidad; Ni las aglomeraciones ni el alcohol justifican una agresión. Además, los tarjetones incluirán varios teléfonos a los que llamar ante una agresión: el 900212130 de emergencias 24 horas contra la violencia machista, el 112 de emergencias sanitarias, el 092 de Policía Local y el 091 de Policía Nacional.

"El Carnaval debe ser un espacio de alegría, tolerancia y respeto. Los insultos, comentarios ofensivos, las burlas, los menosprecios e incluso hechos más graves y conductas violentas como las agresiones físicas y/o sexuales, no tienen cabida en esta fiesta de la libertad. En Carnaval no todo vale. No es no. Y el respeto debe prevalecer siempre, sí o sí", recalca la concejala de Mujer, Ana Camelo.

La edil estuvo el viernes en una reunión con motivo de esta campaña de sensibilización, a la que también asistió la directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Josefa Moreno; la diputada provincial de Igualdad, Isabel María Moya, o la secretaria general de la UCA, Francisca Fuentes.