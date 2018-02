¿una final? No, pero lo parecía. Ambiente caldeado en sala, buen nivel sobre las tablas y muchas caras conocidas. La segunda semifinal del Concurso de Agrupaciones, una de las más competitivas del certamen (obra del jurado y del azar) se convirtió en una de las sesiones más animadas.

El palco municipal a rebosar, al igual que las localidades de protocolo, vestían el Falla, aún más hermoso con sus cortinas que recuperan el logotipo original del teatro, sus siglas (GTF) en vez de la imagen del COAC que el telón granate ha lucido en la fase anterior.

el jurado en la lucha contra el síndrome de rett La asociación gaditana de afectados por el Síndrome de Rett Yo me uno al retto agradeció al Jurado Oficial del Concurso su apoyo en la lucha contra esta enfermedad ya que por iniciativa propia han lucido las chapas de su campaña además de hacer mención de la asociación en cada pase para ayudar a la divulgación de sus objetivos. En la imagen, Jesús Monje nos enseña el emblema.con el tipo bajo las tablas No es frecuente (cada año menos) pero también se dejan ver disfraces bajo las tablas. Así lució este matrimonio sentado en butaca. Con su tipo de payaso disfrutaron de toda la sesión dando color a la sala.los infantiles en adultos La comparsa 'Canta', de Patricia Andrés Olazábal, actuó anoche en la segunda semifinal del Concurso. Los chicos se mostraron muy ilusionados y encantados con su pase en adultos.

Entre las muchas caras conocidas, se podían distinguir las del cantante cordobés Antonio José, la del gaditano David Palomar, pregonero este año del Carnaval de San Fernando, que comentaba la sesión para Canal Sur Radio, la del entrenador del Cádiz C. F., Álvaro Cervera, y la del onubense Manuel Carrasco que, aunque quiso pasar desapercibido le fue complicado dada la expectación que siempre despierta su figura entre público y prensa.

Pasan los años, los éxitos y la vida pero el de Isla Cristina no olvida lo que para él es su "raíz" y una "pasión" que disfruta de la manera más sana posible, "como espectador, pero espectador de verdad, el que no quiere saber nada ni de los tipos, de las coplas ni de nada hasta que no se abren cortinas, me gusta que me sorprendan, vivirlo con esa pasión y esa inocencia". Y es que el artista confiesa que sigue siendo "un picao de esto".

Acompañado por dos amigos de su tierra, uno de ellos Ángel Alonso Serrano, autor de carnaval de Isla Cristina y de algún pasodoble de los que canta Carrasco, llegó el compositor al Gran Teatro Falla. "Estoy aquí también para cumplir su sueño porque en más de 20 años de carnaval que tiene en lo alto no conocía el Falla, y eso había que arreglarlo", decidía el músico que siguió la sesión desde el palco número 4.

Carrasco, "contentísimo", con el contenido de la noche que "de casualidad" le ha tocado disfrutar ("he venido el día que me ha permitido la agenda de compromisos", aclaraba), no ocultaba sin embargo su especial interés por ver en acción a su amigo Miguel Nández ("con él es con quien más he vivido el Carnaval, además de que con Antonio (Martínez Ares) me une una amistad pero, sobre todo, estoy muy ilusionado por ver a Nández", confesaba). De todas formas, "vengo a ver a todos, a Juan Carlos, a Tino, al cuarteto de 'El trío', que me he reído mucho con lo que he visto de sus pases anteriores", especificaba el autor de Bailar el viento que ha podido seguir "un poquito, a trocitos", las fases anteriores.

Y es que los compromisos de Manuel Carrasco no son pocos pues su Bailar el viento sigue conquistado a los públicos, incluso, allende los mares. "La gira por Latinoamérica ha sido espectacular, desde los sitios más pequeños a los más grandes... El cariño es grandísimo y, hablando de Carnaval, tú sabes que yo siempre hago un par de coplas en los conciertos, pues la gente allí lo agradecía muchísimo, les encantaba que les cantara Carnaval", aseguró.

Tampoco olvidaba el artista la cita que con su último disco lo trajo a la orilla gaditana este verano. "Fue bonito, ¿verdad? Yo lo viví intensamente y creo que la gente también", recordaba el artista el concierto en el Muelle de Cádiz y promete que "para éste no, pero para el siguiente verano" volverá "seguro" a cantar en la ciudad.

"Pero estoy empezando ahora mismo a componer, tengo muy poquito hecho del nuevo trabajo porque yo soy de los que deja todo para última hora", reía Carrasco luciendo nuevo look (se ha deshecho de la melena) y nuevos retos que no son inmunes al triunfo de Bailar el viento (100 semanas en el top 10, la gira más exitosa de España). "Claro, me da vértigo, porque este disco me ha dado mucho pero, bueno, ¡no me pongas más nervioso de lo que ya estoy!", se despedía con una sonrisa.

El Falla, mientras, a lo suyo. Rugiendo, animando, deshaciéndose en piropos para esos otros artistas de febrero. Las palmas al compás, "la que estáis formando, chiquillos", "esto sí que es..." Lo dicho, ¿una final? No, mejor, más caliente, más chillona, más entregada. Hasta algunos disfraces se vieron. En la gran semifinal.